登山やレジャー　マルチクリーナー OC 3で汚れを落とせば車内が汚れない

野尻さん（アウトドアショップ勤務） 職業柄、日頃から登山やマウンテンバイク、SUPなどのアクティビティに親しんでいる野尻さん。OC 3の活用は、そこで使用した道具の汚れ落としに大きな効果をもたらしました。また、アウトドア以外にも多方面でOC 3を活用し、暮らしの中に役立つ便利な利用法を発見しました。

トレッキングシューズ 粘土質の登山道を歩くと、ソールの溝に土が溜まってしまいます。これまではその靴を自宅の浴室で洗うために、車内が汚れないよう気を使いながら持ち帰っていました。OC 3ならその場で靴が洗え、2～3分の洗浄だけでほとんどの土を取り除けました。手元で吐出のON/OFFの切り替えができるので、水を無駄にすることなく洗浄できるのも良かったです。トレッキングシューズは使用頻度が高いので、常にきれいにして車に常備したいと思うようになりました。 粘土質の土でソールがひどく汚れた状態 洗浄中。吐出のON/OFFも手元で自由自在 汚れがしっかり落ちた洗浄後

マウンテンバイク マウンテンバイクのフィールドで遊ぶと車体はひどく汚れ、車外キャリアがついていない車に積むと、車内が汚れ困っていました。OC 3ならフィールドの近くまで持ち運べるし、ホースから出る水より水圧があるので、バイクの汚れをきめ細かく効率的に落とせました。洗浄後は、きれいになったバイクをそのまま車に積むことができ助かりました。 洗浄前の汚れがついた状態 水道より強い水圧で洗浄することができる きれいになったバイクを車内に積むことができ快適になった

SUPのパドルボード 海川を選ばず遊べるパドルボードは、海水や川岸の泥などさまざまな汚れが付きますが、大きな道具なので洗浄する場所に困っていました。でもOC 3を使うと、電源や水源がないフィールドでも、環境を選ばず使用後すぐに洗浄ができるのでとても便利でした。水圧がしっかりあるので、板に付いた土や砂の汚れが簡単に落とせ、フィンの接続部などの細かい部分もしっかり洗浄することができました。 パドルボードに海や川の砂が付いた状態 水道の約2倍の水圧で汚れをしっかり落とせる 細かい部分の汚れもすっきり落とせた

車の車窓 アウトドアのフィールドを車で往復する際中、虫がぶつかって車窓が汚れることがよくあります。これまでは洗車のタイミングまで放っておきましたが、給水タンクに水を入れた状態のOC 3を車に積んでおくことで、車の部分洗いが容易に行うことができ、汚れが固着する前に洗うことができました。付属の延長ホースを使って給水を増やせば、本格的な洗車にも対応できると感じました。 車窓に虫がぶつかり、ワイパーでも汚れが取れない状態 汚れが気になるところだけ部分洗いができて便利 運転中に気になる車窓の汚れがなくなった