マウンテンバイク　マルチクリーナー OC 3で泥汚れが簡単にキレイに

マウンテンバイクレーサー
家族3人でマウンテンバイクレースに参加しているSさんご一家。レース後は自転車3台の泥や草などの汚れを落とす必要がありますが、会場の洗車機や水道は数が少なく、汚れたまま10分以上順番待ちをすることも…。そこでこれまでは20リットルの水タンクを持参し、ブラシなどで手洗いをしていました。今回は近くに水源や電源がなくても使えるOC 3を会場に持ち込み、レース後の会場で汚れ落としを行いました。
マウンテンバイク車体
これまでは洗車時にタンクを抱えながら水を出す必要があるため、重くて洗いたい場所に水がかけられないなど非常に不便でした。また、サドルの裏やギヤなど細かい場所に泥が残り、帰宅後もう一度洗車する必要がありました。今回使ったOC 3は非常にコンパクトですが思った以上の水圧で、ブラシを使うことなく泥汚れを落とすことができました。ホースやトリガーガンも軽量＆コンパクトで、片手でペダルをまわしながらの洗浄ができました。
洗浄前 洗浄前
ギヤの中に入り込んだ泥汚れも水圧で一気に吹き飛ばせる ギヤの中に入り込んだ泥汚れも水圧で一気に吹き飛ばせる
洗浄後 洗浄後
自転車用シューズ
レース使用後のシューズは、水タンクの容量不足や水道の長い順番待ちの関係で、汚れたまま持ち帰ることが多く、靴についた泥で車内を汚すのが悩みでした。また水道で洗えても、そのまま履いて車に戻るまでに汚れてしまう場合もあり不便でした。OC 3があると車の近くでシューズが洗えるので、着替えの後に汚れを落とせ便利でした。また水圧もあり、靴底やクリート（止め具）の間の泥もブラシなしで一気に洗い流すことができました。
駐車場の車に戻り、靴を履き替えてから汚れたシューズを洗浄する 駐車場の車に戻り、靴を履き替えてから汚れたシューズを洗浄する
洗浄中 洗浄中

洗浄後 洗浄後
自転車用ヘルメット
シューズ同様、自転車の車体を優先して洗うため、ヘルメットの洗浄は後回しにして自宅で行ったり、洗えてもそのままかぶって駐車場に移動するため服が濡れてしまう場合がありました。今回は車の近くでOC 3が使えたので、着替えの後に汚れを落とすことができました。またヘルメットが飛ばないちょうど良い水圧で、非常に使いやすかったです。
洗浄前 洗浄前
汚れはしっかり落とせるものの、ヘルメット自体が飛ばないちょうど良い水圧で洗浄できる 汚れはしっかり落とせるものの、ヘルメット自体が飛ばないちょうど良い水圧で洗浄できる
洗浄後 洗浄後
子どもの体
レースの後は着替えのみで帰宅する場合が多く、特に雨天レースの後は手足などがきれいに洗えず不快なまま2時間以上の移動が必要でした。今回OC 3を使ってみて、コンパクトで軽量なので子どもの手でも使用することができ、適度な水圧で手足についた泥などの汚れを楽に落とすことができました。また、ウェアは帰宅後に洗濯機で洗うため、なるべく土などの汚れを落としていきたいので、ウェアの洗浄にも非常に便利でした。
洗浄前 洗浄前
洗浄中 洗浄中
グローブも手もOC 3の洗浄でピカピカに！ グローブも手もOC 3の洗浄でピカピカに！
ジュニアマウンテンバイク車体
レース後は親子3台のマウンテンバイクを私1人で洗車することが多く、とても時間がかかっていました。今回、軽量で子どもでも扱えるOC 3を導入したおかげで、子どもが自分の自転車を洗車することもできるようになり、時間の短縮につながりました。水を補給すれば3台以上の洗車が可能なので、非常に便利です。
洗浄前 洗浄前
洗浄中 洗浄中
洗浄後 洗浄後

そのほか気づいたこと

汚れの度合いによっては洗浄の時に水を多く使う場合があるので、オプションなどでOC 3に付属できる大容量タンクがあると、より使いやすいと感じました。

