海釣り　マルチクリーナー OC 3が釣り道具の海水洗浄に便利

釣り歴25年 鎌田さん 趣味が海釣りで、週末には釣り道具を携え海に出かけるという鎌田さん。釣りを楽しんだ後、海水や釣った魚のヌメリなどで汚れてしまった道具は、これまで自宅に持ち帰り散水シャワーノズルや自宅浴室のシャワーを使用して洗浄していました。水源や電源がない海への持ち運びが可能なOC 3を使用してみて、釣りの楽しんだその場で道具を洗える利便性や、汎用性のある使い勝手の良さなどから、「釣り道具のメンテナンスにはOC 3がぴったり」と実感しました。

釣り道具（リール） 海釣りを楽しんだ後、金属製のリールをすぐに洗浄しないと、付着した海水がサビの原因となってしまいます。OC 3はコンパクトなので車で持ち運びできて便利だし、釣りが終わったその場で洗浄ができるので、サビの原因を払拭することができました。また水圧が強すぎないので、精密な部品で作られているリールも安心して洗浄することができました。 精密な構造のリールも安心して洗浄できる

釣り道具（ロッド） 竿（ロッド）の糸を通すガイドの材質は変質に強いステンレスやチタンですが、油断して放置しておくとサビの原因になってしまいます。OC 3を釣りの場に持っていけば、海水が付着したまま放置することなく洗えるので、サビ防止につながります。しかも海水が乾ききる前に洗浄できるので、汚れも固着せずすっきり洗い流すことができました。 水道の約2倍の水圧で汚れもすっきり落とせる

釣り道具（ルアー） ルアーには金属製のフックがついているので、使用後に洗浄しないとサビの原因になります。これもOC 3で海水を洗い流すことにより、サビの防止につながりました。またイカ釣りの時にもOC ３が活躍。ルアーについたイカスミを、ルアーを使用後すぐに洗浄することができました。 イカ釣りの際に付着したスミもOC 3で洗浄

釣り道具（たも網） 釣った魚をすくうための網も、フレームはステンレスやアルミなどの金属製なので、サビを防止するために洗浄は欠かせません。OC 3なら、噴射角が広いので面積が広い網も素早く効率的に洗浄できてとても便利でした。 OC 3の噴射角が広角のため、面積が広い道具も洗いやすい