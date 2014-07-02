Detergente para motocicletas, 500ml

Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso (kg) 0,6
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,7
Dimensiones (l × a × h). (mm) 70 x 70 x 240
Campos de aplicación
  • Para limpiar motos y scooters.
  • Bicicletas
Accesorios