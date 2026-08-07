Draadspoelen 1,6 mm in 3-pack
De 1,6 mm draadspoel in een pak van drie met gedraaide snijlijn zorgt voor schone resultaten op moeilijk bereikbare plaatsen. Geschikt voor de LTR 18-25 Battery en LTR 18-30 Battery modellen.
Langs huismuren of rond struiken, in elke tuin zijn er moeilijk bereikbare hoekjes waar de grasmaaier niet bij kan. Om in zulke hoekjes en gaatjes te kunnen werken, is een klein, flexibel en vooral krachtig gereedschap nodig - een grastrimmer van Kärcher. Deze bevat een gedraaide maaidraad die constant wordt aangepast door de automatische draadtoevoer op de draadspoel. Dit zorgt voor de perfecte lengte van de maaidraad voor elke snede en garandeert een schoon resultaat. Als de draad op is, kan in een paar eenvoudige stappen en zonder gereedschap een nieuwe spoel worden geplaatst. En daar ga je dan, op jacht naar de laatste grassprietjes. De 1,6 mm draadspoel in een verpakking van drie is geschikt voor de LTR 18-25 Battery en LTR 18-30 Battery modellen.
Kenmerken en voordelen
Gedraaid koord
- Nauwkeurig, stil en betrouwbaar - dit alles is gegarandeerd met het gedraaide koord.
Automatische snoervoorziening
- De snijdraad wordt automatisch bijgesteld en heeft daarom altijd de perfecte lengte.
Spoel kan zonder gereedschap worden vervangen
- Een paar eenvoudige handbewegingen maken het zonder gereedschap wisselen van de spoel mogelijk.
Flexibel gebruik
- De robuuste snijdraad bereikt moeiteloos delen van de tuin die moeilijk toegankelijk zijn.
Praktisch set van drie
- Met de drie meegeleverde spoelen blijf je langer doorwerken.
Specificaties
Technische gegevens
|Lijndikte (mm)
|1,6
|Lijnlengte per spoel (m)
|3,6
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|55 x 55 x 24
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Gazon
- Gazonranden