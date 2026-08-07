Langs huismuren of rond struiken, in elke tuin zijn er moeilijk bereikbare hoekjes waar de grasmaaier niet bij kan. Om in zulke hoekjes en gaatjes te kunnen werken, is een klein, flexibel en vooral krachtig gereedschap nodig - een grastrimmer van Kärcher. Deze bevat een gedraaide maaidraad die constant wordt aangepast door de automatische draadtoevoer op de draadspoel. Dit zorgt voor de perfecte lengte van de maaidraad voor elke snede en garandeert een schoon resultaat. Als de draad op is, kan in een paar eenvoudige stappen en zonder gereedschap een nieuwe spoel worden geplaatst. En daar ga je dan, op jacht naar de laatste grassprietjes. De 1,6 mm draadspoel in een verpakking van drie is geschikt voor de LTR 18-25 Battery en LTR 18-30 Battery modellen.