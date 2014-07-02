Drievoudige sproeier, 050
Drievoudige sproeier met hogedrukpenstraal (25°) en lagedrukfanstraal (40°). Snel en eenvoudig verwisselen door draaien van sproeier.
Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Robuust, duurzaam en raakt niet verstopt. Handige omschakeling tussen een hogedruk puntstraal (0°), hogedruk vlakstraal (25°) of lagedruk vlakstraal (40°). Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel. Koppeling M 18 x 1.5.
Specificaties
Technische gegevens
|Mondstukgrootte ( )
|50
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Drievoudige sproeier, 050
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