HEPA-hygiënefilter*
Dankzij het HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) is de lucht die de stofzuiger uitblaast schoner dan de kamerlucht. Jaarlijkse vervanging wordt aanbevolen.
Het HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) filtert vrijwel alle fijne vuildeeltjes zoals pollen en allergene stoffen. Het filter is zo grondig dat de uitgeblazen lucht van de stofzuiger schoner is dan de lucht van de kamer waarin u aan het zuigen bent. We adviseren het filter een keer per jaar te vervangen.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher compacte zuiger VC 5
Filtert vrijwel alle fijne vuildeeltjes zoals pollen en allergene stoffen
De uitgeblazen lucht van de stofzuiger is schoner dan de kamerlucht.
Het filter moet een keer per jaar worden vervangen
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|85 x 75 x 46
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Opzuigen van droog vuil.