Hoge druk slang, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.
10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 6
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|250
|Lengte (m)
|10
|Aansluitdraad
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,7