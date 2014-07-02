Hoge druk slang, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting

10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.

10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 6
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 250
Lengte (m) 10
Aansluitdraad 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,7