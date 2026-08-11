KV Cleaning Pads

Gewoonweg geniaal: de wisdoek met klittenbandbevestiging voor moeiteloos verwijderen van vuil op alle gladde oppervlakken met de vibrerende accu-wisser KV 4.

De wasbare wisdoek kan met klittenband eenvoudig op de vibrerende accu-wisser KV 4 worden aangebracht en weer verwijderd worden - om snel en eenvoudig te kunnen wisselen van wisdoek.

Kenmerken en voordelen
Klittenbandbevestiging
  • Door de klittenbandbevestiging is de dweildoek snel een eenvoudig om te wisselen.
Uitwasbaar
  • De dweildoek is meerdere keren te gebruiken.
Geschikt voor de KV 4
  • De dweildoek is geschikt voor de reiniging van alle gladde oppervlakken met de KV 4.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Kleur Wit
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 110 x 265 x 20
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Gladde oppervlakken
  • ramen en glasoppervlakken
  • Spiegels
  • Tegels
  • Glazen tafels
  • Wandtegels