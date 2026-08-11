KV Cleaning Pads
Gewoonweg geniaal: de wisdoek met klittenbandbevestiging voor moeiteloos verwijderen van vuil op alle gladde oppervlakken met de vibrerende accu-wisser KV 4.
De wasbare wisdoek kan met klittenband eenvoudig op de vibrerende accu-wisser KV 4 worden aangebracht en weer verwijderd worden - om snel en eenvoudig te kunnen wisselen van wisdoek.
Kenmerken en voordelen
Klittenbandbevestiging
- Door de klittenbandbevestiging is de dweildoek snel een eenvoudig om te wisselen.
Uitwasbaar
- De dweildoek is meerdere keren te gebruiken.
Geschikt voor de KV 4
- De dweildoek is geschikt voor de reiniging van alle gladde oppervlakken met de KV 4.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Wit
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|110 x 265 x 20
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels