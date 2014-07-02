Microvezel wisserovertrek
De microvezel wisserovertrek zorgt voor een optimale vuilverwijdering op alle gladde oppervlakken.
De microvezel wisserovertrek zorgt voor een optimale vuilverwijdering op alle gladde oppervlakken, zoals bv. glas en ramen. Sproeifles, WV 50 plus zuigstrips en Window Vac-glasreiniger concentraat voor streepvrije ramen. Ramen wassen was nog nooit zo eenvoudig.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit microvezel doek met schuurstrook en zachte vezels.
- Vuil wordt optimaal verwijderd van het oppervlak en opgenomen door de doek.
- Dankzij de schuurstrook kan zelfs hardnekkig vuil worden verwijderd.
- De zachte vezels nemen het vuil optimaal op.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Wit
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|70 x 275 x 30
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- ramen en glasoppervlakken