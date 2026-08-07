Plintenzuigmond extra lang AD
Extra lange voegzuigmond (350 mm) van vlamvertragend materiaal voor het opzuigen van koude as. Geschikt voor alle Kärcher-aszuigers uit het Home & Garden-assortiment.
De extra lange kierenzuigmond (350 mm) is gemaakt van vlamvertragend materiaal en maakt het mogelijk om koude as op moeilijk bereikbare plaatsen op te zuigen, bijvoorbeeld in de open haard, tegelkachel of barbecue. De extra lange kierenzuigmond is geschikt als aanvullend accessoire voor alle aszuigers uit het Home & Garden-assortiment.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher aszuigers
Geproduceerd in vlamvertragend materiaal
Extra lang voor moeilijk bereikbare plaatsen in haarden, kachels of barbecues
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter: (mm)
|35
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|350 x 41 x 41
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Haarden, kachels,…
- Barbecues