De extra lange kierenzuigmond (350 mm) is gemaakt van vlamvertragend materiaal en maakt het mogelijk om koude as op moeilijk bereikbare plaatsen op te zuigen, bijvoorbeeld in de open haard, tegelkachel of barbecue. De extra lange kierenzuigmond is geschikt als aanvullend accessoire voor alle aszuigers uit het Home & Garden-assortiment.