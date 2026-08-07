Power sproeier 15°, 070

Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.

Fanstraalsproeier met spuithoek van 15° , geschikt voor hardnekkige vervuiling.

Specificaties

Technische gegevens

Mondstukgrootte ( ) 70
Hoek (°) 15
Aansluitdraad EASY!Lock
Kleur Zilver
Reserveonderdelen Power sproeier 15°, 070 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.