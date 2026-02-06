Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 S
Voor maximale prestaties onder de zwaarste omstandigheden: de supergeklasseerde warmwaterhogedrukreiniger met 4-polige, watergekoelde elektromotor en robuuste axiale pomp met 3 zuigers.
Als een van de krachtigste apparaten in de superklasse van Kärcher overtuigt de warmwaterhogedrukreiniger HDS 13/20-4 S met de beste reinigingsresultaten onder de zwaarste gebruiksomstandigheden. Hoogwaardige componenten zoals de langzaam lopende, 4-polige, watergekoelde elektromotor en de robuuste axiale pomp met 3 zuigers en keramische zuiger staan garant voor maximale kwaliteit, terwijl het zuinige eco!-rendementsniveau een maximale zuinigheid mogelijk maakt. De HDS 13/20-4 S is zeer eenvoudig te bedienen en te onderhouden, heeft een ergonomisch ontwerp en is gemakkelijk te transporteren. Dit wordt niet in de laatste plaats onderstreept door het energiebesparende EASY!Force Advanced HD pistool met servobesturing en 1050 millimeter straalpijp met gepatenteerde spuitmondtechnologie. De geoptimaliseerde toortstechnologie, 2 reinigingsmiddeltanks, uitgebreide veiligheidstechnologie, tijdbesparende EASY!Lock snelsluitingen en doordachte opbergmogelijkheden voor accessoires ronden het uitgebreide uitrustingspakket van het apparaat af.
Kenmerken en voordelen
Hoge rendabiliteitIn de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming. Door de brandercycli optimaal af te stemmen, wordt het brandstofverbruik met 20% verminderd ten opzichte van vollastbedrijf.
Hoogste efficiëntieBeproefde en uiterst efficiënte brandertechniek “made in Germany”. 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp Watergekoelde motor voor hoge prestaties en een lange levensduur.
Uitgebreide opbergmogelijkheden voor accessoires direct op het apparaatHet volledige toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn 2 ophanghaken beschikbaar. Ruim opbergvak voor bijvoorbeeld reinigingsmiddelen, handschoenen of gereedschap.
Bedrijfszekerheid
- Eenvoudig toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen deeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Uitgebreid assortiment accessoires met EASY!Lock
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkrachten.
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool.
- Draaibare 1050 mm roestvrijstalen lans.
Dosering wasmiddel
- Gemakkelijk omschakelen tussen reinigingsmiddelentank 1 en 2.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
Mobiliteitsconcept
- Joggerprincipe met grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor comfortabel vervoer over ongelijk terrein.
- Duwhandgrepen voor gemakkelijk transport en wendbaarheid.
Eenvoudige bediening
- Een schakelaar voor alle apparaatfuncties.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|600 - 1300
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatuur (°C)
|min. 80 - max. 155
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|9,5
|Verbruik stookolie eco!efficiency (kg/u)
|7,6
|Vermogen (kW)
|9,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|25
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|206
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|215,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Lange levensduur
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 400 bar
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo-besturing
Uitvoering
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Optie voor het gebruik met een 2-voudige lans
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
- Softdempingssysteem (SDS)
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Droogloopbeveiliging
Videos
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 13/20-4 S
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.