Hogedrukreiniger HDS 12/18-4S
Superklasse warmwaterhogedrukreiniger uitgerust met een watergekoelde, langzaam draaiende 4-polige elektromotor, robuuste axiale pomp met 3 zuigers en 2 reinigingsmiddelentanks.
De warmwaterhogedrukreiniger HDS 12/18-4 S van Kärcher is standaard uitgerust met hoogwaardige componenten, zoals de watergekoelde, 4-polige elektromotor met laag toerental en een robuuste 3-zuiger axiale pomp met keramische zuiger, en scoort hoog op het gebied van betrouwbaarheid. Dankzij de intuïtieve bediening met één druk op de knop, de ergonomische opbergruimte voor accessoires en het energiebesparende EASY!Force Advanced HD-pistool met straalbuis van 1050 millimeter en servobesturing, maakt dit apparaat van superklasse ook indruk op gebruikers door zijn moeiteloze bediening. Twee reinigingsmiddeltanks met precieze doseermogelijkheden, het zuinige eco-efficiëntieniveau en de geoptimaliseerde toortstechnologie maken zeer zuinige reinigingstoepassingen mogelijk. Beproefde veiligheidstechnologie met waterfilter, veiligheidsklep, SDS-slang en geavanceerde ontkalkingsopties beschermt ook effectief de onderdelen en garandeert een hoge beschikbaarheid en een lange levensduur van het apparaat.
Kenmerken en voordelen
Hoge rendabiliteitIn de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming. Door de brandercycli optimaal af te stemmen, wordt het brandstofverbruik met 20% verminderd ten opzichte van vollastbedrijf.
Hoogste efficiëntieBeproefde en uiterst efficiënte brandertechniek “made in Germany”. 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp Watergekoelde motor voor hoge prestaties en een lange levensduur.
Uitgebreide opbergmogelijkheden voor accessoires direct op het apparaatHet volledige toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn 2 ophanghaken beschikbaar. Ruim opbergvak voor bijvoorbeeld reinigingsmiddelen, handschoenen of gereedschap.
Bedrijfszekerheid
- Eenvoudig toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen deeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Uitgebreid assortiment accessoires met EASY!Lock
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkrachten.
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool.
- Draaibare 1050 mm roestvrijstalen lans.
Dosering wasmiddel
- Gemakkelijk omschakelen tussen reinigingsmiddelentank 1 en 2.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
Mobiliteitsconcept
- Joggerprincipe met grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor comfortabel vervoer over ongelijk terrein.
- Duwhandgrepen voor gemakkelijk transport en wendbaarheid.
Eenvoudige bediening
- Een schakelaar voor alle apparaatfuncties.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1200
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatuur (°C)
|min. 80 - max. 155
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|7,7
|Verbruik stookolie eco!efficiency (g/h)
|6,1
|Vermogen (kW)
|8
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|25
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|190
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|199,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Lange levensduur
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 400 bar
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo-besturing
Uitvoering
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Optie voor het gebruik met een 2-voudige lans
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
- Softdempingssysteem (SDS)
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Droogloopbeveiliging
Videos
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 12/18-4S
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.