Stofzakken Vlies (5 st)
Hoge filterwerking, extreem scheurvast, vergrendelingssysteem voor hygiënische verwijdering.
Uitzonderlijk sterke vliesfilterzak voor een efficiënte filtering. Het absorbeert tot drie maal meer stof dan de traditionele stofzuigerzakken. Dit betekent minder afval. Met handige kleefstrips voor een hygiënische afvalverwerking.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardig vliesmateriaal
- Neemt effectief vuil op
- Extreem scheurbestendig
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|200 x 150 x 10