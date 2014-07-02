De zuigslang met een bocht met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers. De 2,5 meter lange slang heeft een bajonet 1.0 aansluiting aan de apparaatzijde en een clip 1.0 aansluiting aan de accessoire zijde. Beide aansluitingen zijn compatibel met zuignappen opgebouwd tot 2016. De bajonet 1.0-aansluiting is hetzelfde voor alle nominale breedtes (35, 40 en 50). Met de adapter voor NT-slangen met een 1.0 bajonetaansluiting kunnen alle slangen met een 1.0 bajonetaansluiting worden aangesloten op het nieuwe accessoiresysteem.