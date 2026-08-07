Zuigstation RCV 5
Nog meer autonomie bij het schoonmaken: In het slimme afzuigstation wordt het stofreservoir van de RCV 5 automatisch regelmatig geleegd.
Met het slimme afzuigstation wordt de bediening van de RCV 5 nog autonomer. Vanaf nu wordt het stofreservoir automatisch geleegd. Dit vervelende en vaak vuile werk wordt uitgevoerd door het zuigstation. Stof en vuil worden eenvoudigweg automatisch in de hoogwaardige vliesfilterzak gezogen zodra de RCV 5 in het laad- en afzuigstation dockt - ongeacht of een schoonmaaktaak is voltooid of dat het is om tussendoor op te laden. Het vuil wordt betrouwbaar opgevangen. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest. Dankzij de oplaadfunctie van het zuigstation wordt de accu van de robot direct opgeladen.
Kenmerken en voordelen
Automatische stofafvoer
- Aanzienlijk langere autonome reiniging dankzij het regelmatig automatisch legen van het stofreservoir van de RCV 5.
- Geen lastig handmatig legen van het stofreservoir van de RCV 5 en geen contact met stof en vuil.
- Permanent constant hoog zuigvermogen en dus een gelijkmatig reinigingsresultaat van de RCV 5, omdat het stofreservoir van de robot regelmatig wordt geleegd.
Vliesfilterzak
- Stof en vuil worden betrouwbaar opgevangen in de filterzak.
- Zeer eenvoudige en hygiënische afvoer van het verzamelde vuil.
- Wanneer de filterzak uit het station wordt getrokken, wordt deze onmiddellijk automatisch gesloten. Het vuil blijft veilig in de zak en het vrijkomen van stof bij het verwisselen van de zak wordt betrouwbaar voorkomen.
Geïntegreerd kabelbeheer
- De stroomkabel van het zuigstation kan netjes opgerold worden op het meegeleverde kabelmanagement aan de achterkant van het zuigstation - geen wirwar van kabels meer.
App-controle
- Indien nodig kan het RCV 5-zuigstation comfortabel via een app worden bediend.
- De afzuiging kan ook individueel via de app worden geactiveerd.
Te gebruiken met alle RCV 5
- Het zuigstation is te gebruiken met alle RCV 5 modellen, inclusief apparaten die al zijn uitgerust met een laadstation.
- Dankzij de meegeleverde ombouwset kan een bestaande RCV 5 in een mum van tijd worden omgebouwd voor gebruik met het zuigstation.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Capaciteit filterzak (l)
|4
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|4,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|401 x 290 x 446
Uitvoering
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s)
- Afvalcontainer
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Op laagpolig tapijt
Accessoires
Reserveonderdelen Zuigstation RCV 5
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.