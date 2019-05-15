k 2 battery | accu-aangedreven hogedrukreiniger

Altijd topprestaties, ook zonder stroomaansluiting

Sprankelende resultaten, zelfs zonder stroomaansluiting: de accu-aangedreven hogedrukreiniger is uitermate geschikt voor veel verschillende toepassingen, zoals patio's, boten, tuinpaden en fietsen. Voor nog meer flexibiliteit kan een Kärcher-zuigslang worden gebruikt om water uit alternatieve waterbronnen op te zuigen. Dankzij innovatieve Real Time-technologie geeft het LCD-scherm van de accu te allen tijde informatie over de accucapaciteit.