k 2 battery | accu-aangedreven hogedrukreiniger

Geen stroomaansluiting beschikbaar? Geen probleem voor onze accu-aangedreven hogedrukreiniger. De K 2 Battery is perfect voor het veelzijdig reinigen van kleinere auto's, motorfietsen, fietsen en boten, maar ook voor kleinere schoonmaaktaken om het huis, zelfs zonder stroomaansluiting.

Akku-Hochdruckreiniger

Diverse toepassingsmogelijkheden

Akku-Hochdruckreiniger
Akku-Hochdruckreiniger
Akku-Hochdruckreiniger
Akku-Hochdruckreiniger
Altijd topprestaties, ook zonder stroomaansluiting

Sprankelende resultaten, zelfs zonder stroomaansluiting: de accu-aangedreven hogedrukreiniger is uitermate geschikt voor veel verschillende toepassingen, zoals patio's, boten, tuinpaden en fietsen. Voor nog meer flexibiliteit kan een Kärcher-zuigslang worden gebruikt om water uit alternatieve waterbronnen op te zuigen. Dankzij innovatieve Real Time-technologie geeft het LCD-scherm van de accu te allen tijde informatie over de accucapaciteit.

Producten

K 2 Battery – Ook al is er geen stopcontact in de buurt, je komt toch dicht bij het vuil.

De flexibiliteit van de K 2 Battery-hogedrukreiniger is onbeperkt. Dankzij de drie verschillende vermogensniveaus kan dit product worden gebruikt voor flexibele reiniging tot 14 minuten.

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