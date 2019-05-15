k 2 battery | accu-aangedreven hogedrukreiniger
Geen stroomaansluiting beschikbaar? Geen probleem voor onze accu-aangedreven hogedrukreiniger. De K 2 Battery is perfect voor het veelzijdig reinigen van kleinere auto's, motorfietsen, fietsen en boten, maar ook voor kleinere schoonmaaktaken om het huis, zelfs zonder stroomaansluiting.
Diverse toepassingsmogelijkheden
Altijd topprestaties, ook zonder stroomaansluiting
Sprankelende resultaten, zelfs zonder stroomaansluiting: de accu-aangedreven hogedrukreiniger is uitermate geschikt voor veel verschillende toepassingen, zoals patio's, boten, tuinpaden en fietsen. Voor nog meer flexibiliteit kan een Kärcher-zuigslang worden gebruikt om water uit alternatieve waterbronnen op te zuigen. Dankzij innovatieve Real Time-technologie geeft het LCD-scherm van de accu te allen tijde informatie over de accucapaciteit.