Robotstofzuiger met dweilfunctie RVC 3 Comfort Extra
De intelligente RVC 3 Comfort Extra reinigt laagpolige tapijten en harde vloeren volledig autonoom, inclusief natte reiniging indien nodig. De stofcontainer wordt automatisch geleegd via het afzuigstation.
Meer tijd voor de leuke dingen in het leven: de intelligente RVC 3 Comfort Extra robotstofzuiger zorgt voor de vloerreiniging en reinigt systematisch en zelfstandig harde vloeren en laagpolige tapijten. Droog vuil wordt betrouwbaar naar de geïntegreerde stofcontainer getransporteerd door de hoofd- en zijborstels en de zuigkracht. Indien nodig kan de RVC 3 Comfort Extra lichte vervuiling opzuigen met een zachte dweilbeweging, waardoor stof effectiever wordt gebonden. Hij gebruikt LiDAR om zijn omgeving te scannen en maakt automatisch een kaart. Via de app kunnen individuele reinigingsparameters voor elke ruimte worden ingesteld. Sensoren voorkomen bijvoorbeeld dat het apparaat van de trap valt. De RVC 3 Comfort Extra kan eenvoudig worden gestart via de app, met een vooraf ingesteld schema of door op een knop op het apparaat te drukken. Als de robot hulp nodig heeft, zal hij dit vaak via spraak aangeven. Zodra de taak is voltooid, of wanneer nodig, keert hij automatisch terug naar het laadstation, waar hij automatisch de stofcontainer leegt en zijn accu oplaadt.
Kenmerken en voordelen
Sterke zuigkrachtMet een krachtige zuigkracht van 15.000 Pa worden de meeste soorten vuil – zelfs peperkorrels, pinda's en graanvlokken – efficiënt verwijderd. Er zijn vier verschillende zuigstanden om uit te kiezen voor elke schoonmaakklus. De gecombineerde reinigingswerking van de hoofd- en zijborstels zorgt voor een bijzonder effectieve vloerreiniging in het hele huis.
Haarvrije hoofd- en zijborstelDe RVC 3 Comfort heeft een speciale structuur op de borstelhouder die voorkomt dat haar in de borstels verstrikt raakt. Dit vermindert de onderhoudsinspanning voor de gebruiker. De speciaal gevormde zijborstel voorkomt dat haar erin verstrikt raakt. Een speciale kamstructuur voorkomt effectief dat haar in de hoofdborstel verstrikt raakt.
Automatische stofafvoerHet automatisch legen van de stofcontainer verlengt de autonome reinigingstijd van de RVC 3 Comfort aanzienlijk. De stofcontainer van de Comfort-robot hoeft niet handmatig te worden geleegd, waardoor contact met stof en vuil wordt vermeden. Regelmatig legen van de stofcontainer zorgt ervoor dat de zuigkracht van de RVC 3 Comfort constant hoog blijft.
Nauwkeurige navigatie
- Met snelle, robuuste LiDAR-navigatie scant en plot de robot de ruimtes nauwkeurig, waardoor de beste oriëntatie gegarandeerd is voor betrouwbare schoonmaakrondes, zelfs in het donker.
Dweilen
- Voor nog betere reinigingsresultaten kan de RVC 3 Comfort ook natte oppervlakken reinigen. Gebruik indien nodig de dweilunit met een microvezeldoek, vul het waterreservoir en je bent klaar om te beginnen.
- De robot kan worden gebruikt voor alleen droogreiniging, alleen natreiniging of beide opties samen in de gecombineerde reinigingsmodus.
- Het 2-in-1 reinigingsreservoir met een stofreservoir van 240 ml en een waterreservoir van 280 ml is eenvoudig te gebruiken en snel te verwisselen.
Valsensor
- De valsensoren voorkomen betrouwbaar dat de RVC 3 Comfort bijvoorbeeld van trappen of hoogteverschillen valt.
- De sensoren scannen de vloer. Als een grote diepte wordt gedetecteerd, ontvangt de controller een signaal dat de robot triggert om te draaien.
Handig bestuurd via de app met WLAN
- Met de app kunnen veel instellingen worden aangepast aan individuele voorkeuren.
- Met de app kun je de RVC 3 Comfort 5 schoonmaakrobot configureren en bedienen vanaf elke locatie. Zelfs als je niet thuis bent.
- Via de app is informatie beschikbaar over de huidige status van het apparaat en een display met de huidige reinigingsvoortgang.
Privacy en updates
- Als in Duitsland gevestigde fabrikant hecht Kärcher veel belang aan gegevensbescherming en voldoet het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan alle wettelijke vereisten die hier gelden.
- De volledige gegevensoverdracht tussen de app op je smartphone en jouw robotstofzuiger en -dweil verloopt via de cloud naar servers die zich uitsluitend in Duitsland bevinden.
- Regelmatige updates verbeteren en breiden de prestaties van de vacuümrobot en app uit. Daarnaast wordt de beveiliging van het systeem continu aangepast aan de huidige eisen.
Nauwkeurige mapping met veelzijdige aanpassingsopties
- De app kan meerdere plattegronden opslaan, b.v. voor meerdere verdiepingen.
- Het is mogelijk om zones te definiëren waar je niet wilt dat de robot gaat schoonmaken (bijv. kattenkrabber, speelplekken in kinderkamers of obstakels waar de robot niet omheen kan).
- Definitie van geselecteerde gebieden die meerdere keren moeten worden schoongemaakt, moeten worden gereinigd met een intensieve reinigingsmodus of moeten worden gedweild met meer water.
Aanpassing van de reinigingsparameters
- Definitie van verschillende reinigingsparameters in de app, voor individuele delen van kamers (bijv. zuigkracht of watervolume, aantal reinigingen per oppervlak).
- Via de app kun je schoonmaaktijden inplannen en schoonmaakplannen maken.
- De RVC 3 Comfort start zelfstandig schoonmaakritten op basis van de geplande data/tijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Oplaadtijd oplaadbare accu (min)
|230
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Accucapaciteit (Ah)
|2,6
|Looptijd accu per oplaadbeurt (min)
|130
|Oppervlakteprestatie (afhankelijk van de reinigingsmodus) (m²/u)
|45
|2-in-1 afvalcontainer (ml)
|240
|2-in-1 schoonwatertank (ml)
|280
|Zuigkracht (Pa)
|max. 15000
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 67
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht robotstofzuiger (incl. dweilunit en microvezeldoek) (kg)
|2,8
|Gewicht basisstation (kg)
|1,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7
|Robot hoogte vacuüm (mm)
|97
|Afmetingen basisstation (l x b x h) (mm)
|212 x 167 x 260
Verpakkingsinhoud
- Reinigingsborstel
- Zijborstel: 1 x
- Filters: 1 x
- Dweilunit
- Reinigingsdoek: 1 x
- 2-in-1 afvalcontainer inclusief schoonwatertank
- Aantal filterzakken: 4 Stuk(s)
Uitvoering
- Autonome reiniging
- Valsensoren
- Oplaad- en zuigstation
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Bediening via app
- Verbinding via WLAN
- Verbinding via Bluetooth
- Slimme diensten / functies in de app
- Spraakuitvoer
- Lasernavigatiesysteem (LiDAR)
- Timer: Meerdere timers mogelijk
- Reinigingsmodi: Droogreiniging/ Nat reinigen/ Gecombineerde reiniging (nat en droog)
Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt
Accessoires
Reserveonderdelen RVC 3 Comfort Extra
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.