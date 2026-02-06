RVM 4 Comfort Extra
De RVM 4 Comfort Extra stofzuigt, dweilt en biedt een hoge mate van autonomie dankzij het multifunctionele station. Met nauwkeurige LiDAR-navigatie, een dubbel lasersysteem en een camera worden obstakels gemakkelijk vermeden.
Schone vloeren, elke dag. De intelligente RVM 4 Comfort Extra robotstofzuiger met dweilfunctie reinigt systematisch harde vloeren en laagpolige tapijten. Droogreiniging wordt uitgevoerd door de roterende borstel, een zijborstel en een krachtige zuigfunctie. Twee opklapbare dweilschijven, waarvan er één tot aan de rand kan worden uitgeschoven, verwijderen zelfs hardnekkige vlekken. Na een eerste verkenningsronde gebruikt de RVM 4 Comfort Extra de LiDAR-lasersensor om een plattegrond van de ruimtes te maken. Hier kunnen individuele reinigingsinstellingen worden geconfigureerd. Dankzij het geïntegreerde dubbele lasersysteem en de camera detecteert en omzeilt de RVM 4 Comfort Extra platte obstakels zoals kabels of sokken. Extra sensoren voorkomen vallen, bijvoorbeeld van de trap. De ultrasone sensor detecteert tapijten en de Auto Boost-functie past de zuigkracht aan. In de dweilmodus worden tapijten overgeslagen of worden de roterende dweilen omhoog gebracht. Het multifunctionele station wast en droogt de dweilen en leegt automatisch het stofreservoir van de robot. Het apparaat is eenvoudig te bedienen via een app, een vooraf ingesteld schema of met een druk op de knop op het apparaat zelf. Als de robotstofzuiger hulp nodig heeft, geeft hij een spraakmelding.
Kenmerken en voordelen
Nauwkeurige navigatie met behulp van kunstmatige intelligentieDankzij de dubbele lasersensor detecteert de RVM 4 obstakels, navigeert eromheen en komt zo niet vast te zitten of schade te veroorzaken. De dubbele lasersensor maakt het zelfs mogelijk om kleine of platte objecten te herkennen die te klein zijn voor het LiDAR-systeem (bijv. schoenen, sokken of kabels). Met snelle en robuuste LiDAR-navigatie scant en karteert de robot de ruimtes nauwkeurig, waardoor de beste oriëntatie gegarandeerd is voor betrouwbare schoonmaakrondes, zelfs in het donker.
Dweilunit met roterende dweilschijvenDe roterende dweilen verwijderen effectief vuil dankzij de hoge snelheid en sterke druk op de vloer. Zodra de robot tapijt detecteert, worden de dweilen opgetild, waardoor het tapijt niet nat wordt. De rechter dweil kan worden uitgeschoven voor het reinigen van randen, wat de beste reinigingsresultaten garandeert.
Tapijtdetectie en Auto BoostDe RVM 4 Comfort Extra detecteert automatisch tapijtgebieden met behulp van een ultrasone sensor en toont deze op de kaart in de app. Wanneer de dweilfunctie is geactiveerd, vermijdt de robot de gedetecteerde tapijtgebieden of beweegt hij over het tapijt met de dweilkoppen omhoog. De Auto Boost-functie verhoogt de zuigkracht op tapijten wanneer dat nodig is, voor nog betere reinigingsresultaten.
Diverse reinigingsmodi
- De RVM 4 Comfort Extra kan droog stofzuigen, nat dweilen, beide opties combineren in één reinigingsmodus, of nat dweilen na het droog stofzuigen.
- Voor nog betere reinigingsresultaten kan de RVM 4 Comfort Extra ook tot aan de randen nat reinigen; Om dit te doen, wordt de dweilunit tijdens het nat reinigen uitgeschoven.
Valsensor
- De valsensoren voorkomen betrouwbaar dat de RVM 4 Comfort Extra bijvoorbeeld van trappen of richels valt.
- De sensoren scannen de vloer. Als een grote diepte wordt gedetecteerd, ontvangt de controller een signaal dat de robot triggert om te draaien.
Privacy en updates
- Als in Duitsland gevestigde fabrikant hecht Kärcher veel belang aan gegevensbescherming en voldoet het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan alle wettelijke vereisten die hier gelden.
- De volledige gegevensoverdracht tussen de app op je smartphone en jouw robotstofzuiger verloopt via de cloud naar servers die zich uitsluitend in Duitsland bevinden.
- Regelmatige updates verbeteren en verlengen de prestaties van de robotstofzuiger en de app. Dit betekent ook dat de beveiliging van het systeem voortdurend wordt bijgewerkt om aan de huidige specificaties te voldoen.
Handig bestuurd via de app met WLAN
- Met de app kunnen veel instellingen worden aangepast aan individuele voorkeuren.
- Met de app kun je de RVM 4 Comfort Extra robotstofzuiger en -dweil configureren en bedienen vanaf elke locatie. Zelfs als je niet thuis bent.
- Via de app is informatie beschikbaar over de huidige status van het apparaat en een display met de huidige reinigingsvoortgang.
Nauwkeurige mapping met veelzijdige aanpassingsopties
- De app kan meerdere plattegronden opslaan, b.v. voor meerdere verdiepingen.
- Het is mogelijk om zones te definiëren waar je niet wilt dat de robot komt schoonmaken (bijvoorbeeld een krabpaal, speelplekken in kinderkamers of obstakels waar de robot niet omheen kan).
- Definitie van geselecteerde gebieden die meerdere keren moeten worden schoongemaakt, moeten worden gereinigd met een intensieve reinigingsmodus of moeten worden gedweild met meer water.
Aanpassing van de reinigingsparameters
- Definitie van verschillende reinigingsparameters in de app, voor individuele delen van kamers (bijv. zuigkracht of watervolume, aantal reinigingen per oppervlak).
- Reinigingstijden en -schema's kunnen in de app worden aangemaakt.
- De RVM 4 Comfort Extra start de reinigingsprocessen autonoom op basis van de geplande datums en tijden.
Zelfonderhoud met het multifunctionele station
- Zodra de reinigingstaak is voltooid, keert de RVM 4 Comfort Extra terug naar het multifunctionele station om automatisch de stofcontainer te legen en de dweilen te wassen en te drogen.
- De wisserunit wordt sneller gedroogd met hete lucht om geurtjes te voorkomen.
- Er wordt een melding weergegeven als het schoonwaterreservoir leeg is of niet is geplaatst, het vuilwaterreservoir vol is of niet is geplaatst, of de filterzak niet is geplaatst.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Oplaadtijd oplaadbare accu (min)
|230
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Accuspanning (V)
|14,4
|Accucapaciteit (Ah)
|5,2
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 67
|Zuigkracht (Pa)
|max. 15000
|Afvalcontainer (ml)
|300
|Looptijd accu per oplaadbeurt (min)
|160 (zuigen)
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|45
|Schoonwatertank multifunctioneel station (l)
|2,5
|Vuilwatertank multifunctioneel station (l)
|3
|Filterzakken multifunctioneel station (l)
|2,3
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Afmetingen robot (L x B x H) (mm)
|100
|Robot diameter (mm)
|350
|Gewicht robot (kg)
|3,8
|fmetingen van het multifunctionele station (L x B x H) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|Gewicht van het multifunctionele station (kg)
|6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|14,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|350 x 350 x 100
Verpakkingsinhoud
- Reinigingsborstel
- Aantal filterzakken: 4 Stuk(s)
- Zijborstel: 1 x
- Dweilunit
- Wischscheiben: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Valsensoren
- Autonome reiniging
- Tapijtsensor
- Bediening via app
- Verbinding via WLAN
- Verbinding via Bluetooth
- Slimme diensten / functies in de app
- Spraakuitvoer
- Lasernavigatiesysteem (LiDAR)
- Lasersensor en camera
- Timer: Meerdere timers mogelijk
- Droogreinigingsmodus
- Natreinigingsmodus
- Gecombineerde reinigingsmodus (nat en droog)
- Autonome reiniging: koud water
- Automatisch dweilen: heet water
- Automatische stofafvoer
- Dicht bij de rand vegen
- Uitschuifbare zijmop voor het reinigen van randen
- Automatisch uitschuifbare dweilunit
- Opklapbare dweil
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt
Accessoires
Reserveonderdelen RVM 4 Comfort Extra
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.