Nat/droog stofzuiger KWD 2 S V-15/4/18
Een RVS container van 15Lgecombineerd met een snoer van 4 meter, een zuigslang van 1,8m en een praktische blaasfunctie: de KWD 2 S V-15/4/18 biedt een hoge zuigkracht en energie-efficiëntie.
Super krachtige zuigkracht en energiezuinig - met een nominaal stroomverbruik van slechts 1000 watt. De KWD 2 S V-15/4/18 overtuigt door zijn compacte constructie en aantrekkelijk design met zijn robuuste roestvrijstalen reservoir van 15 liter, een kabel van 4 meter en een zuigslang van 1,8 meter. Het perfecte samenspel tussen de nat/droogzuiger, de zuigslang en de vast te klikken vloerzuigmond zorgt voor perfecte schoonmaakresultaten - voor droog, nat, fijn of grof vuil. Andere pluspunten zijn het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen op het opbergvlak en de tussentijdse parkeermogelijkheid voor de handgreep op de kop van het apparaat. Zelfs als het werk wordt onderbroken, kunnen de buizen en de vloerzuigmond snel en handig worden geparkeerd in de parkeerstand op de bumper. Andere kenmerken zijn de praktische blaasfunctie voor moeilijk bereikbare plaatsen en het “Pull & Push” vergrendelingssysteem. Hiermee kan de container op elk moment gemakkelijk worden geopend en gesloten.
Kenmerken en voordelen
Praktische opbergruimte voor accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. Compacte apparaatopslag.
Praktische blaasfunctieWaar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt. Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
VliesfilterzakDrielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal. Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Opbergplank
- Veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Apparaat is gemakkelijk en gemakkelijk te vervoeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigkracht (W)
|220
|Vacuüm (mbar)
|max. 220
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 43
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|15
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Zwart Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|353 x 328 x 431
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.8 m
- Type zuigslang: Met rechte handgreep
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Aantal vliesfilterzakken: 1 Stuk(s)
- Schuimfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Vliesfilterzak: 3-laags
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Opvouwbare handgreep
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Voertuiginterieur
- Garage
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen KWD 2 S V-15/4/18
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.