Nat/droog stofzuiger KWD 2 V-17/6/20
De KWD 2 V-17/6/18 nat- en droogzuiger met zwarte motorkop: het energiezuinige instapmodel met 17 liter kunststof reservoir, 6 meter lange kabel, 1,8 meter lange zuigslang en vliesfilter zak
De KWD 2 V-17/6/18 nat/droogzuiger met apparaatkop in zwart is krachtig en toch energiezuinig met een nominaal stroomverbruik van 1000 watt. Droog, nat, fijn of grof vuil: het apparaat, de zuigslang met rechte steel en de vast te klikken vloerzuigmond zijn optimaal op elkaar afgestemd en zorgen zo voor de beste schoonmaakresultaten. Andere kenmerken zijn de slagvaste kunststof container van 17 liter, een snoer van 6 meter, een zuigslang van 1,8 meter, een vast te klikken vloerzuigmond, een schuimfilter en een vliesfilterzak. Het apparaat scoort punten met een praktische blaasfunctie om onder andere bladeren van het grindbed te verwijderen en een opbergruimte op de kop van het apparaat voor kleine onderdelen. Verdere kenmerken: Opbergruimte voor accessoires, draaischakelaar voor het eenvoudig in- en uitschakelen van het apparaat, “pull & push”-vergrendelingssysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de bak en een ergonomisch gevormde draaggreep voor het gemakkelijk transporteren van het apparaat. Als het werk wordt onderbroken, kunnen de buizen en de vloerzuigmond ook snel en gemakkelijk worden geparkeerd in de parkeerstand op de bumper.
Kenmerken en voordelen
Praktische opbergruimte voor accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. Compacte apparaatopslag.
Praktische blaasfunctieWaar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt. Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
VliesfilterzakDrielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal. Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen, zoals schroeven of spijkers.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigkracht (W)
|220
|Vacuüm (mbar)
|max. 220
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 43
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Zwart Reservoir Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|6
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 465
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.8 m
- Type zuigslang: Met rechte handgreep
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Aantal vliesfilterzakken: 1 Stuk(s)
- Schuimfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Vliesfilterzak: 3-laags
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Opvouwbare handgreep
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Voertuiginterieur
- Garage
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen KWD 2 V-17/6/20
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.