Nat/droog stofzuiger KWD 3 S V-17/4/20/F
De KWD 3 S V-17/4/20/F heeft een 17L RVS container, 4m snoer, 2m slang, compact opbergsysteem en biedt hoge zuigkracht met energiezuinigheid.
Super krachtige zuigkracht en energiezuinig - met een nominaal stroomverbruik van slechts 1000 watt. De KWD 3 S V-17/4/20/F nat-/droogzuiger maakt indruk met zijn compacte constructie en aantrekkelijke ontwerp met zijn robuuste roestvrijstalen reservoir van 17 liter, een kabel van 4 meter en een zuigslang van 2 meter. Dit zorgt voor uitstekende schoonmaakresultaten - voor droog, nat, fijn of grof vuil. Voor handig stofzuigen in kleine ruimtes kan de handgreep worden verwijderd en het accessoire direct aan de zuigslang worden bevestigd. Het is ook mogelijk om de zuigslang veilig en ruimtebesparend op te bergen door deze aan de kop van het apparaat te bevestigen en aan beide zijden vast te zetten. De buizen en de vloerzuigmond kunnen ook snel en gemakkelijk worden geparkeerd in de parkeerstand op de bumper wanneer het werk wordt onderbroken. Andere kenmerken zijn de praktische blaasfunctie voor moeilijk bereikbare plaatsen en het “Pull & Push” vergrendelingssysteem. Hiermee kan de container op elk moment gemakkelijk worden geopend en gesloten.
Kenmerken en voordelen
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Slangopslag op de apparaatkopRuimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
OpbergplankVoor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Praktische blaasfunctie
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigkracht (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Zwart Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|353 x 328 x 493
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Aantal vliesfilterzakken: 1 Stuk(s)
- Schuimfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Vliesfilterzak: 3-laags
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Opvouwbare handgreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Voertuiginterieur
- Garage
- Werkplaats
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen KWD 3 S V-17/4/20/F
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.