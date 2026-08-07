Nat/droog stofzuiger KWD 3 V-17/4/20/F
De KWD 3 V-17/4/20/F nat- en droogzuiger onderscheidt zich door zijn kunststof reservoir van 17 liter, een snoer van 4 meter, een 2 meter lange zuigslang en een compact slangopbergsysteem.
Een robuust kunststof reservoir van 17 liter, een snoer van 4 meter en een zuigslang van 2 meter: de KWD 3 V-17/4/20/F is een energiezuinig instapmodel met een indrukwekkende prijs-kwaliteitverhouding. Deze nat- en droogzuiger onderscheidt zich van de massa door zijn compacte en aantrekkelijke design en uitstekende reinigingsresultaten bij droog, fijn, grof, of kleine hoeveelheden nat vuil. De handgreep is afneembaar en accessoires kunnen direct op de zuigslang worden bevestigd om stofzuigen te vergemakkelijken, zelfs in krappe ruimtes. Bovendien kan de zuigslang compact en veilig worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen en aan beide zijden vast te zetten. Dankzij de parkeerpositie op de bumper kunnen de buizen en het vloermondstuk ook snel en gemakkelijk worden opgeborgen tijdens een korte werkonderbreking. Andere voordelen zijn de praktische blaasfunctie en het opbergvak aan de kop van het apparaat, ideaal voor gereedschap en kleine onderdelen.
Kenmerken en voordelen
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Slangopslag op de apparaatkopRuimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandige gebruikers.
OpbergplankVoor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Apparaat is gemakkelijk en gemakkelijk te vervoeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigkracht (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Zwart Reservoir Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 492
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Aantal vliesfilterzakken: 1 Stuk(s)
- Schuimfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Vliesfilterzak: 3-laags
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Opvouwbare handgreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Voertuiginterieur
- Garage
- Werkplaats
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Entree
- Hobbykamer
- Terrassen
Accessoires
Reserveonderdelen KWD 3 V-17/4/20/F
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.