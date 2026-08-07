Nat/droog stofzuiger KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
De KWD 3 V-17/4/20 met zuigborstelset voor delicate oppervlakken heeft een kunststof reservoir van 17 l, 4 m snoer, 2 m zuigslang, patroonfilter uit één stuk en vliesfilterzak.
De KWD 3 V-17/4/20 nat-/droogzuiger met zuigborstelset maakt indruk met zijn compacte constructie, aantrekkelijke ontwerp en aantrekkelijke prijs/prestatieverhouding. Het apparaat is krachtig en efficiënt, met een nominaal stroomverbruik van slechts 1000 watt. Uitgerust met een robuuste kunststof container van 17 liter, 4 m snoer, 2 m zuigslang, afneembare handgreep, vast te klikken vloerzuigmond, 1-delig patroonfilter, vliesfilterzak en zuigborstel voor gevoelige en textiele oppervlakken. De blaasfunctie maakt reiniging mogelijk op plaatsen waar stofzuigen niet mogelijk is. Voor gemakkelijk schoonmaken in kleine ruimtes kan de handgreep worden verwijderd en kunnen de accessoires aan de zuigslang worden bevestigd. De slanghouder bevindt zich op de kop van het apparaat. Dit bespaart ruimte en bergt de slang veilig op. Schroeven en spijkers kunnen op de kop van het apparaat worden opgeborgen wanneer het werk wordt onderbroken, en buizen en vloerzuigmond kunnen ook worden opgeborgen in de parkeerstand op de bumper. Verdere kenmerken: Draaischakelaar voor het in- en uitschakelen van het apparaat, “Pull & Push” vergrendelingssysteem voor het gemakkelijk openen en sluiten van de container en ergonomisch gevormde draaggreep voor het gemakkelijk vervoeren van het apparaat.
Kenmerken en voordelen
PatroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Slangopslag op de apparaatkopRuimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Apparaat is gemakkelijk en gemakkelijk te vervoeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigkracht (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Zwart Reservoir Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 492
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Zuigborstel met zachte borstelharen
- Zuigborstel met harde borstelharen
- Aantal patroonfilters: 1 Stuk(s)
- Aantal vliesfilterzakken: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Patroonfilter: Cellulose
- Vliesfilterzak: 3-laags
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Opvouwbare handgreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Voertuiginterieur
- Garage
- Werkplaats
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.