Nat/droog stofzuiger KWD 4 V-20/5/35 Extension DDC
Inclusief verlengslang van 1,5 meter, boorstofopvanger en gereedschapsadapter: de KWD 4 V-20/5/35 Extension DDC nat- en droogzuiger met zwarte apparaatkop is ideaal voor doe-het-zelvers.
Perfect uitgerust: De KWD 4 V-20/5/35 Uitbreiding DDC nat-/droogzuiger met zwarte zuigkop is standaard uitgerust met een verlengslang van 1,5 m, boorstofvanger voor stofvrij boren van boorgaten en gereedschapsadapter. Met een nominaal opgenomen vermogen van slechts 1000 watt bereikt de stofzuiger de beste reinigingsresultaten voor droog, nat, fijn of grof vuil. Het apparaat heeft een robuuste kunststof container van 20 liter, een kabel van 5 m, een zuigslang van 3,5 m, een plat vouwfilter en een vliesfilterzak. Het filter is geschikt voor non-stop nat en droog zuigen. Dankzij de gepatenteerde filterverwijderingstechnologie kan het filter in enkele seconden worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil. Met de afneembare steel kunnen accessoires direct aan de zuigslang worden bevestigd. Deze kan veilig en ruimtebesparend worden opgeborgen door de slang aan de kop van het apparaat te bevestigen. Buizen en vloerzuigmond kunnen ook snel en handig worden geparkeerd in de parkeerstand op de bumper wanneer het werk wordt onderbroken. Verdere voordelen zijn het “Pull & Push”-vergrendelingssysteem voor eenvoudig openen en sluiten van de container en een ergonomisch gevormde draaggreep voor handig transport van het apparaat.
Kenmerken en voordelen
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologieSnelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil. Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Slangopslag op de apparaatkopRuimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor het grootste comfort en een goede ergonomie bij de reiniging
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigkracht (W)
|240
|Vacuüm (mbar)
|max. 240
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 55
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|20
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Zwart Bumper Geel Reservoir Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|384 x 365 x 526
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 3.5 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Boorstofopvanger
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Verlengslang: 1.5 m
- Aantal vliesfilterzakken: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Vlakfilter: In uitneembare filtercassette
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Voertuiginterieur
- Garage
- Werkplaats
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen KWD 4 V-20/5/35 Extension DDC
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.