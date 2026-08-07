Nat/droog stofzuiger KWD 6 P S V-25/6/22
De KWD 6 P S V-25/6/22 nat-/droogzuiger met zwarte zuigmond is ultra krachtig en energiezuinig met een roestvrijstalen reservoir van 25 liter en een handig plat vouwfilter.
De KWD 6 P S V-25/6/22 nat/droogzuiger is extreem krachtig en energiezuinig: met een nominaal stroomverbruik van slechts 1300 watt bereikt de stofzuiger de beste schoonmaakresultaten - voor droog, nat, fijn of grof vuil. Uitgerust met een robuust roestvrijstalen reservoir van 25 liter, een kabel van 6 m, een zuigslang van 2,2 m, een omkeerbaar vloerzuigmondstuk, een plat vouwfilter en een vliesfilterzak. Elektrisch gereedschap kan worden aangesloten via het geïntegreerde stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar. Vuil dat ontstaat tijdens het zagen of schuren wordt direct afgezogen. De zuigkracht kan naar wens worden aangepast met de draaischakelaar. Dankzij de gepatenteerde filterverwijderingstechnologie kan het vlakke vouwfilter in enkele seconden worden verwijderd zonder enig contact met vuil. Het filter wordt snel en efficiënt gereinigd door op de reinigingsknop te drukken. Met de afneembare handgreep met elektrostatische bescherming kunnen accessoires direct aan de zuigslang worden bevestigd. Deze kan ruimtebesparend worden opgeborgen door de slang aan de kop van het apparaat te bevestigen. Buizen en vloerzuigmond kunnen ook snel en handig worden geparkeerd in de parkeerstand die is voorzien wanneer het werk wordt onderbroken.
Kenmerken en voordelen
Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen.
- De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
Uitstekende filterreiniging
- Sterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container.
- De volledige zuigkracht is snel hersteld.
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil.
- Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Slangopslag op de apparaatkop
- Ruimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Afvoerschroef
- Tijd- en energiebesparend legen van grote waterhoeveelheden.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1300
|Nominaal vermogen geïntegreerd stopcontact (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigkracht (W)
|300
|Vacuüm (mbar)
|max. 280
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 75
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|25
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Zwart Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|6
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 646
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar
- Spleetmondstuk
- Flexibele zuigslang: 1 m, 35 mm
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Aantal vliesfilterzakken: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Vlakfilter: Cellulose
- Vliesfilterzak: 3-laags
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)
Toepassingen
- Werkplaats
- Vernieuwing
- Voertuiginterieur
- Garage
- Effectief natzuigen
- Kelder
- Hobbykamer
- Entree
- Gebieden rond het huis en de tuin
Accessoires
Reserveonderdelen KWD 6 P S V-25/6/22
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.