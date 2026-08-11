Nat/droog stofzuiger WD 2 Black LIMITED EDITION
De krachtige en energiezuinige WD 2 Black nat-/droogzuiger met robuuste, schokbestendige kunststof container van 12 liter is het ideale instapmodel.
De compacte nat- en droogzuiger WD 2 Black: krachtig stofzuigen met een stroomverbruik van slechts 1.000 watt. Dit praktische instapmodel is uitgerust met een slagvaste kunststof bak van 12 liter en een schuimfilter. De nieuw ontwikkelde clips vloerzuigmond met verwisselbaar inzetstuk zorgt voor een optimale vuilopname van alle soorten vuil waaronder kleine hoeveelheden nat vuil. Extra uitrustingskenmerken van de alleszuiger WD 2 Black zijn het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem, de ergonomische draaggreep en de praktische opbergruimte voor kabels en accessoires.
Kenmerken en voordelen
Nieuw ontwikkelde vloerzuigmondVoor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoiresPlaatsbesparende, veilige en goed bereikbare opberging van de zuigslang, kabel en toebehoren.
Pull & Push sluitsysteemVoor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Apparaat is gemakkelijk en gemakkelijk te vervoeren.
Compacte constructie
- Flexibel en veelzijdig in gebruik
- Ruimtebesparende opberging.
Specificaties
Technische gegevens
|Zuigkracht (W)
|180
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|12
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|369 x 337 x 430
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.9 m
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Aantal papieren filterzakken: 1 Stuk(s)
- Schuimfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Kabel haak
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
Toepassingen
- Entree
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
Accessoires
Reserveonderdelen WD 2 Black LIMITED EDITION
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.