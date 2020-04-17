Nat/droog stofzuiger WD 3 P V-17/4/20 Extension
De WD 3 P V-17/4/20 Extension heeft een 1,5m verlengslang, 3 vliesfilterzakken, 17L kunststof reservoir en stopcontact voor elektrisch gereedschap.
In vergelijking met het standaardtoestel heeft de WD 3 P V-17/4/20 Extension nat-/droogzuiger ook een verlengslang van 1,5 meter en in totaal 3 vliesfilterzakken. Het apparaat met een nominaal opgenomen vermogen van slechts 1000 watt is standaard uitgerust met een vast te klikken vloerzuigmond, een robuuste kunststof container van 17 liter, een snoer van 4 meter, een zuigslang van 2 meter, een afneembare handgreep en een patroonfilter - voor de beste schoonmaakresultaten bij droog, nat, fijn of grof vuil. Het geïntegreerde stopcontact met automatische aan/uit-functie maakt het werken met elektrisch gereedschap eenvoudig. De zuigslang kan veilig en ruimtebesparend worden opgeborgen door hem aan de kop van het apparaat te bevestigen. Andere kenmerken: praktische blaasfunctie, opbergruimte op de apparaatkop voor kleine onderdelen, kabelhaak, ergonomisch gevormde draaggreep, draaischakelaar voor eenvoudig in- en uitschakelen van het apparaat en “Pull & Push” vergrendelingssysteem voor snel openen en sluiten van de container. De handgreep van de stofzuiger kan worden verwijderd en de accessoires kunnen direct aan de zuigslang worden bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar voor het werken met elektrisch gereedschapVuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen. De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
PatroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Slangopslag op de apparaatkop
- Ruimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Nominaal vermogen geïntegreerd stopcontact (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigkracht (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 492
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Verlengslang: 1.5 m
- Aantal patroonfilters: 1 Stuk(s)
- Aantal vliesfilterzakken: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Patroonfilter: Cellulose
- Vliesfilterzak: 3-laags
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Opvouwbare handgreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Terrassen
- Voertuiginterieur
- Garage
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen WD 3 P V-17/4/20 Extension
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Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.