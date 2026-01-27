Accu aangedreven stofzuiger VC 4 Cordless myHome Car
Compact, licht en altijd bij de hand: als draadloze stofzuiger met zakloos filtersysteem is de VC 4 Cordless myHome Car perfect voor kleine huishoudens en voor het reinigen van auto-interieurs.
Hij is er altijd wanneer je hem nodig hebt: de VC 4 Cordless myHome Car accustofzuiger is dankzij zijn lage gewicht en onbeperkte bewegingsvrijheid bijzonder veelzijdig en handig in gebruik. Zonder zuigbuis wordt het een compacte handstofzuiger - perfect voor het reinigen van auto-interieurs. De juiste accessoires zijn bij de levering inbegrepen. Het bevat een spleetzuigmond, nog een lange, flexibele spleetzuigmond voor het schoonmaken tussen ruimtes, een 2-in-1 meubelborstel voor kwetsbare oppervlakken, een verlengslang voor beter bereik en een grote meubelzuigmond. Wanneer volledig opgeladen, is de looptijd maximaal 30 minuten. Praktische functies maken stofzuigen gemakkelijker. Deze omvatten een actief vloermondstuk voor betrouwbare vuilopname op harde vloeren en tapijten, een boost-functie voor een kortstondige prestatieverbetering, 1-klik legen van het stofreservoir en een vergrendelknop die het niet meer nodig maakt om constant op de knop te drukken aanknop. De stofzuiger kan netjes en ruimtebesparend worden opgeborgen aan de meegeleverde muurbeugel.
Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologieKrachtige accu van 21,6 V, perfect afgestemd op het actieve vloermondstuk. Geoptimaliseerde looptijd van 30 minuten in de normale modus.
Tweetraps vermogensregelingRuime looptijd om kleine huishoudens schoon te maken. Optionele boost-modus. Tot 18 minuten looptijd op het hoogste vermogen.
Extra accessoires speciaal voor het reinigen van auto-interieursLange, flexibele spleetzuigmond en flexibele verlengslang om gemakkelijk alle oppervlakken in de auto te bereiken. Grote bekledingszuigmond voor het snel en grondig reinigen van autostoelen.
Makkelijk te gebruiken
- Het vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing.
- Eenvoudig filter legen met 1 klik.
- Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Praktisch ontworpen filtersysteem
- 3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en sponsfilters.
- Je hoeft geen vervangende filterzakken te kopen.
- Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
Gemakkelijk opbergen van de draadloze stofzuiger
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Ruimtebesparend ontwerp, altijd klaar voor gebruik.
- Handig opladen vanuit vaste positie.
Breed scala aan toepassingen
- Mogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit vuilreservoir (ml)
|650
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|21,6
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / circa 30 Boost modus: / circa 18
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|345
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 236 x 1115
Verpakkingsinhoud
- Oplaadbare accu: 21,6 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- Schuimfilter
- Luchtinlaatfilter: 1 Stuk(s)
- Universeel vloermondstuk
- Spleetmondstuk
- Lang flexibel spleetmondstuk
- Flexibele verlengslang
- Grote bekledingszuigmond
- 2-in-1 meubelborstel
- Zuigbuis: Kunststof
- Kleine muurbeugel
Uitvoering
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Tapijten
- Stoffen oppervlakken
- Trappen
- Voertuiginterieur
Accessoires
Reserveonderdelen VC 4 Cordless myHome Car
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.