Accu aangedreven stofzuiger VC 4 Cordless myHome Car

Compact, licht en altijd bij de hand: als draadloze stofzuiger met zakloos filtersysteem is de VC 4 Cordless myHome Car perfect voor kleine huishoudens en voor het reinigen van auto-interieurs.

Hij is er altijd wanneer je hem nodig hebt: de VC 4 Cordless myHome Car accustofzuiger is dankzij zijn lage gewicht en onbeperkte bewegingsvrijheid bijzonder veelzijdig en handig in gebruik. Zonder zuigbuis wordt het een compacte handstofzuiger - perfect voor het reinigen van auto-interieurs. De juiste accessoires zijn bij de levering inbegrepen. Het bevat een spleetzuigmond, nog een lange, flexibele spleetzuigmond voor het schoonmaken tussen ruimtes, een 2-in-1 meubelborstel voor kwetsbare oppervlakken, een verlengslang voor beter bereik en een grote meubelzuigmond. Wanneer volledig opgeladen, is de looptijd maximaal 30 minuten. Praktische functies maken stofzuigen gemakkelijker. Deze omvatten een actief vloermondstuk voor betrouwbare vuilopname op harde vloeren en tapijten, een boost-functie voor een kortstondige prestatieverbetering, 1-klik legen van het stofreservoir en een vergrendelknop die het niet meer nodig maakt om constant op de knop te drukken aanknop. De stofzuiger kan netjes en ruimtebesparend worden opgeborgen aan de meegeleverde muurbeugel.

Kenmerken en voordelen
Accu aangedreven stofzuiger VC 4 Cordless myHome Car: Verfijnde technologie
Verfijnde technologie
Krachtige accu van 21,6 V, perfect afgestemd op het actieve vloermondstuk. Geoptimaliseerde looptijd van 30 minuten in de normale modus.
Accu aangedreven stofzuiger VC 4 Cordless myHome Car: Tweetraps vermogensregeling
Tweetraps vermogensregeling
Ruime looptijd om kleine huishoudens schoon te maken. Optionele boost-modus. Tot 18 minuten looptijd op het hoogste vermogen.
Accu aangedreven stofzuiger VC 4 Cordless myHome Car: Extra accessoires speciaal voor het reinigen van auto-interieurs
Extra accessoires speciaal voor het reinigen van auto-interieurs
Lange, flexibele spleetzuigmond en flexibele verlengslang om gemakkelijk alle oppervlakken in de auto te bereiken. Grote bekledingszuigmond voor het snel en grondig reinigen van autostoelen.
Makkelijk te gebruiken
  • Het vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing.
  • Eenvoudig filter legen met 1 klik.
  • Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Praktisch ontworpen filtersysteem
  • 3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en sponsfilters.
  • Je hoeft geen vervangende filterzakken te kopen.
  • Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Actief vloermondstuk
  • Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
  • Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
  • Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
Gemakkelijk opbergen van de draadloze stofzuiger
  • Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
  • Ruimtebesparend ontwerp, altijd klaar voor gebruik.
  • Handig opladen vanuit vaste positie.
Breed scala aan toepassingen
  • Mogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Specificaties

Technische gegevens

Accu-aangedreven apparaat
Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 100 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Geluidsvermogensniveau (dB(A)) < 78
Capaciteit vuilreservoir (ml) 650
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 21,6
Looptijd per acculading (/min) Standaard modus: / circa 30 Boost modus: / circa 18
Laadtijd met standaardoplader (min) 345
voeding voor acculader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kleur Wit
Gewicht zonder accessoires (kg) 2,4
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 230 x 236 x 1115

Verpakkingsinhoud

  • Oplaadbare accu: 21,6 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
  • Schuimfilter
  • Luchtinlaatfilter: 1 Stuk(s)
  • Universeel vloermondstuk
  • Spleetmondstuk
  • Lang flexibel spleetmondstuk
  • Flexibele verlengslang
  • Grote bekledingszuigmond
  • 2-in-1 meubelborstel
  • Zuigbuis: Kunststof
  • Kleine muurbeugel

Uitvoering

  • Filtersysteem zonder stofzak
  • Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
Videos
Toepassingen
  • Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
  • Tapijten
  • Stoffen oppervlakken
  • Trappen
  • Voertuiginterieur
