Accu aangedreven stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily
Moeiteloze en betrouwbare reiniging in grotere huishoudens: de VC 6 Cordless ourFamily accu-stofzuiger onderscheidt zich van de massa door zijn lage gewicht, zijn zakloze filtersysteem en zijn hoge zuigkracht.
Schoonmaken kan echt zo eenvoudig zijn: met de VC 6 Cordless ourFamily-stofzuiger wordt stofzuigen een waar genoegen. Tot de vele slimme functies behoren het legen van het stofreservoir met 1 klik, de boostfunctie, het ergonomische ontwerp voor het schoonmaken op moeilijk bereikbare plaatsen en led-lampjes op het actieve vloermondstuk, waardoor het stof beter zichtbaar is en een betrouwbare vuilopname wordt gegarandeerd. Andere voordelen zijn het lage volume en een gemakkelijk afleesbare accustatusweergave, die op elk moment de accustatus en relevante berichten weergeeft. Er is ook de handige Power Lock-functie, waardoor het niet meer nodig is om de aan/uit-knop constant ingedrukt te houden. Dankzij de muurbeugel met ingebouwde oplaadfunctie is het opbergen en opladen van de stofzuiger een fluitje van een cent. De krachtige BLDC-motor (250 W) in combinatie met een accuspanning van 25,2 V maakt stofzuigen een fluitje van een cent.
Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologieKrachtige accu van 25,2 V, perfect afgestemd op actief vloermondstuk. Geoptimaliseerde looptijd van 50 minuten in de normale modus. 250 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock & 3-traps zakloos filtersysteem.
Praktisch ontworpen filtersysteem3-traps filtersysteem met cycloon, luchtinlaat en HEPA hygiënefilter. HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) voor bijzonder schone afvoerlucht. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Actief vloermondstukOptimale vuilopname door gemotoriseerde borstel. Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen. Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
Tweetraps vermogensregeling
- Ruime looptijd om grotere huishoudens schoon te maken.
- Optionele boost-modus.
Muurbeugel inclusief oplaadmogelijkheid
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Gemakkelijk opladen door de stofzuiger eenvoudig op te hangen.
Intuïtieve feedback en laadweergave
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Duidelijke weergave van de accustatus.
Makkelijk te gebruiken
- Het vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing.
- Optionele boost-modus.
- Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit vuilreservoir (ml)
|800
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|25,2
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / circa 50 Boost modus: / circa 11
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|235
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Verpakkingsinhoud
- Oplaadbare accu: 25,2 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- HEPA-filtertype: EPA 12-filter
- Luchtinlaatfilter: 1 Stuk(s)
- Groot universeel vloermondstuk met LED
- Spleetmondstuk
- Bekledingsmondstuk en zachte afstofborstel (2-in-1)
- Zuigbuis: Metaal
- Grote muurbeugel met oplader
Uitvoering
- Softgrip handgreep
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Tapijten
- Stoffen oppervlakken
- Trappen
Accessoires
Reserveonderdelen VC 6 Cordless ourFamily
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.