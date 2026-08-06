Bosmaaier BCU 260/36 Bp
Onze accu aangedreven BCU 260/36 Bp bosmaaier pakt moeiteloos uitdagende maaitaken aan, zoals het verwijderen van hardnekkige, ongecontroleerde plantengroei of dikke ondergroei. Het is ook aangenaam om er mee om te werken.
Onze BCU 260/36 Bp sbosmaaier zonder uitstoot van schadelijke stoffen op accu combineert een hoge functionaliteit met een superieure ergonomie voor de gebruiker. De machine is snel klaar voor gebruik en kan moeiteloos de zwaarste maaiklussen aan, zoals hardnekkige ongecontroleerde plantengroei, taai gras of dikke ondergroei. Met zijn individueel instelbare, ergonomische tweehandige handgreep ligt hij perfect in de hand en is hij uiterst eenvoudig te bedienen, zodat u kunt werken zonder moe te worden. Door het lage bedieningsgeluid kan hij worden gebruikt in geluidsgevoelige gebieden en werkt hij als een gazontrimmer met de juiste accessoires.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische greep voor twee handenOnvermoeibaar werken bij langer gebruik. Optimale, uitgebalanceerde gewichtsverdeling voor werken zonder vermoeid te raken.
Dubbele schouderbandComfortabel, vooral bij lange werkopdrachten. De lastverdeling over een groter oppervlak vermindert de belasting.
Variabel toerentalMaakt aanpassing aan de betreffende toepassing mogelijk. Verlengt de looptijd.
Thicket mes
- Hoogwaardig en duurzaam mes gemaakt van gehard staal.
Robuuste trimmerkop
- Ook te gebruiken als grastrimmer met losse accessoires (trimmerkop en bescherming).
Borstelloze motor
- Minimaal onderhoud en lange levensduur.
- Geringe warmteontwikkeling en hoog rendement.
Direct klaar voor gebruik dankzij lithium-ion-technologie
- Start met een druk op de knop.
- Zelfvoorzienend, veilig en draadloos.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Snelle wisseling van de accu naar andere apparaten.
- Verhoogt de productiviteit en veiligheid tijdens het werken.
Geen uitstoot van schadelijke stoffen en CO2
- Spaart het milieu en de gezondheid van de gebruiker.
Duidelijk minder trillingen in vergelijking met apparaten op benzine
- Onvermoeibaar werken bij langer gebruik.
- Beschermt de gezondheid van de gebruiker.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Aantal bladen
|3
|Snelheid (tpm)
|Niveau 1: 4600 / Niveau 2: 5600
|Strimmer snijder
|Blad
|Diameter snijkring (cm)
|26
|Spanning (V)
|36
|Looptijd per acculading (min)
|max. 55 (6,0 Ah) / max. 70 (7,5 Ah)
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1803 x 644 x 364
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Ergonomische greep voor twee handen
- Dubbele schouderband
- Inbussleutel
- Thicket mes
Videos
Toepassingen
- Voor het maaien van hoog, taai gras, wilde begroeiing, hardnekkig kreupelhout en wijnstokken
- Voor het verwijderen van gras en wilde begroeiing op moeilijk bereikbare plaatsen
- Voor het maaien van gras en wilde begroeiing op steile hellingen
Accessoires
Reserveonderdelen BCU 260/36 Bp
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.