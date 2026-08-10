Schrob-/zuigmachine BR 35/12 C Bp Pack Go!further
De BR 35/12 C Bp Pack Go!Further is een gelimiteerde zwarte batterijgevoede schrobzuigmachine met 38 % gerecycled plastic¹⁾ en exclusieve accessoires.
De beperkt verkrijgbare zwarte, batterijgevoede schrobzuigmachine BR 35/12 C Bp Pack Go!Further van 38 procent gerecycled kunststof¹⁾ met exclusieve accessoires is de ideale oplossing voor het efficiënt reinigen van kleine en overvolle oppervlakken. Hij reinigt zowel vooruit als achteruit en is dankzij zijn lage gewicht gemakkelijk te vervoeren en geschikt voor gebruik op trappen. De draaibare rolborstelkop met KART-technologie (Kärcher Advanced Response Technology) maakt het mogelijk om moeiteloos scherpe bochten te nemen en zorgt voor maximale wendbaarheid en flexibiliteit. De krachtige, duurzame lithium-ion-accu zorgt voor een lange gebruiksduur, is onderhoudsvrij, snel oplaadbaar en tot 3 keer duurzamer dan conventionele loodaccu's. Voor extra efficiëntie kan met een druk op de knop de eco!efficiency-stand worden geactiveerd. Deze verlaagt het energieverbruik, verlengt de levensduur van de accu nog verder en vermindert het geluidsniveau met ongeveer 40 procent, zodat zelfs werkzaamheden in geluidsgevoelige omgevingen mogelijk zijn.
Kenmerken en voordelen
Inclusief krachtige lithium-ion-batterij
- Volledig onderhoudsvrije batterijen die toch 3 keer langer meegaan dan traditionele batterijen.
- Probleemloos tussentijds of gedeeltelijk opladen indien nodig.
- Snel opladen (vol in 3 uur, halfvol in 1 uur).
Extreem wendbaar en effectief – voor sterk vervuilde oppervlakken
- Ca. 200° draaibare borstelkop met KART-technologie. Zo laat de machine zich makkelijk sturen. Voor het comfortabel rijden in bochten
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk zuigt het water in elke bocht op betrouwbare wijze op.
- Indien nodig kan ook tijdens het achteruitrijden worden gereinigd en gezogen.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 38 % gerecycled kunststof¹⁾.
- 40 % lager geluidsniveau.
- Verlengde looptijd tot 50 % en verminderde CO₂-uitstoot dankzij eco!Mode.
Compact apparaat
- Wegrijden van een muur in een hoek van 90° mogelijk.
- Het apparaat heeft geen uitstekende delen; eenvoudig te hanteren.
Zeer laag apparaatgewicht
- 35% lichter dan vergelijkbare apparaten.
- Rijdt makkelijker over afstapjes, drempels en trappen heen.
- Eenvoudig te transporteren in voertuigen.
Incl. grofvuilopname
- Efficiënt vegen, schrobben en zuigen in één werkfase.
- Verwijdert ook steentjes, houtsplinters en andere kleine deeltjes.
- Zorgt dat de zuigbalk optimaal werkt.
Inklapbare stuurstang
- Compacte opbergmogelijkheid.
- Ook in kleine voertuigen te vervoeren.
Stuurstang in hoogte verstelbaar
- Ergonomisch instelbaar op de lengte van de gebruiker.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|350
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|450
|Vers/vuilwatertank (l)
|12 / 12
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1400
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1050
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|25,2 / 21
|batterijduur (u)
|max. 1,5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 2,7
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|220 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Borstelsnelheid (tpm)
|700 - 1500
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|gangpad draaien breedte (mm)
|1050
|Waterverbruik (l/min)
|1
|geluidsniveau (dB(A))
|max. 65
|Vermogen (W)
|500
|Kleur
|Antraciet
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|48
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|36
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|930 x 420 x 1100
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 1 Stuk(s)
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Transportwielen
- Zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Variabele contactdruk
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen BR 35/12 C Bp Pack Go!further
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.