Schrob-/zuigmachine BR 45/22 C BP Pack Go!further
De BR 45/22 C Bp Pack Go!Further is een gelimiteerde zwarte batterijgevoede schrobzuigmachine met 38 % gerecycled plastic¹⁾ en exclusieve accessoires.
Ook op grote oppervlakken is er in de praktijk vaak weinig ruimte door het overzetten. In dergelijke gevallen is onze beperkt beschikbare zwarte, batterijgevoede schrobzuigmachine BR 45/22 C Bp Pack Go!Further van 38 procent gerecycled kunststof¹⁾ met exclusieve accessoires de optimale oplossing. Deze machine heeft een in beide richtingen 200° draaibare rolborstelkop met KART-technologie (Kärcher Advanced Response Technology) en een grote werkbreedte. Hierdoor is hij bijzonder wendbaar en uitermate geschikt voor sterk beladen oppervlakken. De permanente dwarspositie van de borstel en de zuigbalk ten opzichte van de rijrichting zorgt voor een hoger oppervlaktevermogen en gelijkmatige reinigingsresultaten. De gebruikte krachtige lithium-ion-accu's zijn onderhoudsvrij en gaan tot 3 keer langer mee dan conventionele loodaccu's. De inschakelbare eco!efficiency-stand verlengt de looptijd nog eens extra en vermindert het geluidsniveau met ongeveer 40 procent. Een geïntegreerd EPA-filter reinigt de afvoerlucht uit het vuile water en maakt het gebruik ook in hygiënegevoelige ruimtes mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Inclusief krachtige lithium-ion-batterij
- Volledig onderhoudsvrije batterijen die toch 3 keer langer meegaan dan traditionele batterijen.
- Probleemloos tussentijds of gedeeltelijk opladen indien nodig.
- Snel opladen (vol in 3 uur, halfvol in 1 uur).
Uiterst wendbaar en effectief – ideaal voor overdekte oppervlakken
- Om +/- 200° draaibare borstelkop met KART-technologie. Zo laat de machine zich sturen. Voor comfortabel bochtenwerk.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk zuigt het water in elke bocht op betrouwbare wijze op.
- Indien nodig kan ook tijdens het achteruitrijden worden gereinigd en gezogen.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 38 % gerecycled kunststof¹⁾.
- 40 % lager geluidsniveau.
- Verlengde looptijd tot 50 % en verminderde CO₂-uitstoot dankzij eco!Mode.
Compact apparaat
- Wegrijden van een muur in een hoek van 90° mogelijk.
- Het apparaat heeft geen uitstekende delen; eenvoudig te hanteren.
Zeer laag apparaatgewicht
- 35% lichter dan vergelijkbare apparaten.
- Rijdt makkelijker over afstapjes, drempels en trappen heen.
- Eenvoudig te transporteren in voertuigen.
Walstechnologie
- Hoge borsteldruk om hardnekkige verontreinigingen te verwijderen.
- Ook zeer geschikt voor ruwe vloerbedekkingen of voor het reinigen van voegen.
- Gelijkmatig reinigingsresultaat.
Incl. grofvuilopname
- Efficiënt vegen, schrobben en zuigen in één werkfase.
- Verwijdert ook steentjes, houtsplinters en andere kleine deeltjes.
- Zorgt dat de zuigbalk optimaal werkt.
Stuurstang in hoogte verstelbaar
- Ergonomisch instelbaar op de lengte van de gebruiker.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|450
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|500
|Vers/vuilwatertank (l)
|22 / 22
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1800
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1260
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|25,2 / 30
|batterijduur (u)
|max. 2
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 3,5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|220 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Borstelsnelheid (tpm)
|750 - 1050
|Borstelcontactdruk (g/cm²)
|100 - 150
|gangpad draaien breedte (mm)
|1118
|Waterverbruik (l/min)
|1
|geluidsniveau (dB(A))
|63
|Spanning (V)
|25,2
|Vermogen (W)
|tot 550
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|43
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|866 x 530 x 1061
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- rol borstel: 1 Stuk(s)
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Transportwielen
- Zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Variabele contactdruk
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen BR 45/22 C BP Pack Go!further
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.