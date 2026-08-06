Accu-aangedreven stofzuiger BVL 3/1 Bp Go!Further

De BVL 3/1 Bp Go!Further is een zwarte, op accu werkende stofzuiger in beperkte oplage, gemaakt van 30% gerecycled plastic¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires: 10 fleecefilterzakken.

De gelimiteerde zwarte BVL 3/1 Bp Go!Further accu-stofzuiger, gemaakt van 30 procent gerecycled plastic¹⁾, wordt geleverd met exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. Dankzij innovatief EPP-materiaal weegt deze ultralichte en krachtige accu-rugstofzuiger slechts 4,5 kilogram, maar is toch bijzonder robuust en duurzaam. Ideaal voor conciërges, vakmensen en privégebruik: met een inhoud van 3 liter is deze stofzuiger perfect voor het reinigen in krappe ruimtes en maakt hij spotreiniging en het reinigen van trappenhuizen eenvoudiger. De krachtige Kärcher Battery Power-accu zorgt voor een lange gebruiksduur, terwijl het ergonomische draagframe vermoeidheidsvrij werken mogelijk maakt. De BVL 3/1 Bp Go!Further is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen via het praktische bedieningspaneel op de heupgordel. De borstelloze EC-motor is bovendien zeer slijtvast. Naast de gebruikelijke accessoires zijn extra functies zoals het HEPA 14-filter optioneel verkrijgbaar. Let op: voor deze uitvoering moeten de Kärcher Battery Power accu en de bijbehorende acculader apart worden besteld.

Kenmerken en voordelen
Accu-aangedreven stofzuiger BVL 3/1 Bp Go!Further: Ultralichte draadloze rugzakstofzuiger
Ultralichte draadloze rugzakstofzuiger
Vervaardigd uit extreem licht, innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen). Maakt ergonomisch werken mogelijk. Maakt moeiteloos transport mogelijk.
Accu-aangedreven stofzuiger BVL 3/1 Bp Go!Further: Zeer innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen)
Zeer innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen)
Bijzonder robuust en zeer duurzaam. Ultralicht. Uiterst milieuvriendelijk, want het is 100 procent recyclebaar.
Accu-aangedreven stofzuiger BVL 3/1 Bp Go!Further: Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Ontwerp met 30% gerecycled kunststof¹⁾. Ultralicht en ergonomisch: het innovatieve EPP-materiaal maakt ons apparaat extreem licht en comfortabel. Minder grondstoffen – zonder concessies te doen aan het comfort! De Eco!Mode vermindert het energieverbruik met 42% in vergelijking met de hoogste stand (standaardmodus).
Geweldige ergonomie
  • deuter® draagframe met hoog draagcomfort, ook bij langere werkopdrachten.
  • Bedieningspaneel op de heupband maakt eenvoudige bediening van alle functies mogelijk.
  • De zuigslang kan zowel voor rechts- en linkshandigen worden aangesloten.
Borstelloze EC-motor
  • Hoge slijtvastheid en lange levensduur.
  • Maakt langdurig gebruik mogelijk en verhoogt de efficiëntie en productiviteit.
Eco!Mode
  • Minder energie nodig
  • Vermindert geluidsoverlast en geluidsoverlast.
  • Verlengt de batterijduur.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
  • Compatibel met: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
  • Handige weergave van de resterende batterijduur op de accu zelf.
  • De krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Specificaties

Technische gegevens

Accuplatform 36 V Battery platform
Containerinhoud (l) 3
Materiaal reservoir Kunststof met gerecycled materiaal
geluidsniveau (dB(A)) 65
Luchtverplaatsing (l/s) 35,4
Nominaal vermogen (W) 350
Vacuüm (mbar/kPa) 189 / 18,9
Standaard nominale diameter: ( ) ID 35
aantal benodigde accu's (Stuk(s)) 1
Vermogen per acculading (m²) circa 120 (5,0 Ah) / circa 130 (6,0 Ah)
Looptijd per acculading (/min) eco!efficiency-stand: / max. 52 (5,0 Ah) Power mode: / max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 73 (7,5 Ah) Power mode: / max. 41 (7,5 Ah)
Laadstroom (A) 2,5
Kleur Zwart
Gewicht zonder accessoires (kg) 4,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 220 x 317 x 450

Verpakkingsinhoud

  • Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
  • Lengte van de zuigslang: 1 m
  • Type zuigslang: Met bochtstuk
  • verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
  • Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
  • Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
  • Verwisselbare vloerzuigmond
  • Spleetmondstuk
  • Aantal filterzakken: 10 Stuk(s)
  • Materiaal van de filterzakken: Fleece
  • Motorbeschermingsfilters

Uitvoering

  • eco!efficiëntie-modus
  • draagframe
Accu-aangedreven stofzuiger BVL 3/1 Bp Go!Further
Accu-aangedreven stofzuiger BVL 3/1 Bp Go!Further
Toepassingen
  • Geschikt voor gebruik door conciërges op school
  • Ook ideaal voor vaklui
  • Ideaal voor particuliere huishoudens
  • Trappen reinigen eenvoudig gemaakt
  • Vlakke reiniging
Accessoires
Reserveonderdelen BVL 3/1 Bp Go!Further 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.