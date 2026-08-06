Accu-aangedreven stofzuiger BVL 3/1 Bp Go!Further
De BVL 3/1 Bp Go!Further is een zwarte, op accu werkende stofzuiger in beperkte oplage, gemaakt van 30% gerecycled plastic¹⁾ en wordt geleverd met exclusieve accessoires: 10 fleecefilterzakken.
De gelimiteerde zwarte BVL 3/1 Bp Go!Further accu-stofzuiger, gemaakt van 30 procent gerecycled plastic¹⁾, wordt geleverd met exclusieve accessoires en 10 vliesfilterzakken. Dankzij innovatief EPP-materiaal weegt deze ultralichte en krachtige accu-rugstofzuiger slechts 4,5 kilogram, maar is toch bijzonder robuust en duurzaam. Ideaal voor conciërges, vakmensen en privégebruik: met een inhoud van 3 liter is deze stofzuiger perfect voor het reinigen in krappe ruimtes en maakt hij spotreiniging en het reinigen van trappenhuizen eenvoudiger. De krachtige Kärcher Battery Power-accu zorgt voor een lange gebruiksduur, terwijl het ergonomische draagframe vermoeidheidsvrij werken mogelijk maakt. De BVL 3/1 Bp Go!Further is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen via het praktische bedieningspaneel op de heupgordel. De borstelloze EC-motor is bovendien zeer slijtvast. Naast de gebruikelijke accessoires zijn extra functies zoals het HEPA 14-filter optioneel verkrijgbaar. Let op: voor deze uitvoering moeten de Kärcher Battery Power accu en de bijbehorende acculader apart worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Ultralichte draadloze rugzakstofzuigerVervaardigd uit extreem licht, innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen). Maakt ergonomisch werken mogelijk. Maakt moeiteloos transport mogelijk.
Zeer innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen)Bijzonder robuust en zeer duurzaam. Ultralicht. Uiterst milieuvriendelijk, want het is 100 procent recyclebaar.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 30% gerecycled kunststof¹⁾. Ultralicht en ergonomisch: het innovatieve EPP-materiaal maakt ons apparaat extreem licht en comfortabel. Minder grondstoffen – zonder concessies te doen aan het comfort! De Eco!Mode vermindert het energieverbruik met 42% in vergelijking met de hoogste stand (standaardmodus).
Geweldige ergonomie
- deuter® draagframe met hoog draagcomfort, ook bij langere werkopdrachten.
- Bedieningspaneel op de heupband maakt eenvoudige bediening van alle functies mogelijk.
- De zuigslang kan zowel voor rechts- en linkshandigen worden aangesloten.
Borstelloze EC-motor
- Hoge slijtvastheid en lange levensduur.
- Maakt langdurig gebruik mogelijk en verhoogt de efficiëntie en productiviteit.
Eco!Mode
- Minder energie nodig
- Vermindert geluidsoverlast en geluidsoverlast.
- Verlengt de batterijduur.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Compatibel met: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Handige weergave van de resterende batterijduur op de accu zelf.
- De krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Containerinhoud (l)
|3
|Materiaal reservoir
|Kunststof met gerecycled materiaal
|geluidsniveau (dB(A))
|65
|Luchtverplaatsing (l/s)
|35,4
|Nominaal vermogen (W)
|350
|Vacuüm (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 120 (5,0 Ah) / circa 130 (6,0 Ah)
|Looptijd per acculading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 52 (5,0 Ah) Power mode: / max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 73 (7,5 Ah) Power mode: / max. 41 (7,5 Ah)
|Laadstroom (A)
|2,5
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|220 x 317 x 450
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 1 m
- Type zuigslang: Met bochtstuk
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Spleetmondstuk
- Aantal filterzakken: 10 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
Uitvoering
- eco!efficiëntie-modus
- draagframe
Toepassingen
- Geschikt voor gebruik door conciërges op school
- Ook ideaal voor vaklui
- Ideaal voor particuliere huishoudens
- Trappen reinigen eenvoudig gemaakt
- Vlakke reiniging
Accessoires
Reserveonderdelen BVL 3/1 Bp Go!Further
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.