Kettingzaag CS 400/36 Bp
Onze accu-kettingzaag CS 400/36 Bp ligt ergonomisch en trillingsvrij in de hand, werkt volledig vrij van uitlaatgassen en overtuigt met krachtige prestaties tijdens het zware dagelijkse werk.
Krachtig in het dagelijkse zware werk tijdens het terreinonderhoud, opruim- en tuinwerkzaamheden na stormschade, klein bosonderhoud of snoeien in parken en binnensteden: de robuuste accu-kettingzaag CS 400/36 Bp van Kärcher. Perfect uitgebalanceerd, ligt ergonomisch en trillingsvrij in de hand, werkt volledig vrij van uitlaatgassen, is stiller dan een benzinemotor aangedreven machine en overtuigt in vergelijking daarmee met duidelijk lagere bedrijfs- en onderhoudskosten.
Kenmerken en voordelen
Mechanische kettingremOnmiddellijke ketting stop bij terugslag.
Automatische kettingsmeringOptimale smering van de ketting voor een lange levensduur. Vermindert onderhoudswerkzaamheden.
Geïntegreerde olietank met kijkglasHet vulniveau is goed zichtbaar en makkelijk af te lezen. Afsluitdop olietank met verliesbeveiliging.
Geïntegreerde combisleutel
- Maakt snel spannen van de ketting mogelijk.
- Eenvoudig wisselen van ketting en geleiderail.
Krachtig en snel
- De hoge kettingsnelheid van 23 m/s zorgt voor een snelle en nauwkeurige zaagsnede.
- Even krachtig als benzinemotoren, zelfs bij hardere houtsoorten.
Borstelloze motor
- Minimaal onderhoud en lange levensduur.
- Geringe warmteontwikkeling en hoog rendement.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Snelle wisseling van de accu naar andere apparaten.
- Verhoogt de productiviteit en veiligheid tijdens het werken.
Geen uitstoot van schadelijke stoffen en CO2
- Spaart het milieu en de gezondheid van de gebruiker.
Duidelijk minder trillingen in vergelijking met apparaten op benzine
- Onvermoeibaar werken bij langer gebruik.
- Beschermt de gezondheid van de gebruiker.
Tot 90 procent lagere bedrijfs- en onderhoudskosten in vergelijking met apparaten op benzine
- Zeer economisch, omdat bedrijfskosten zoals benzine vervallen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Geleiderail (zaagblad) (mm)
|400
|Looptijd met Bp 800 Adv (m/s)
|23
|Steek
|3/8″
|Schakeldikte
|1,3 mm / 0,050"
|Aantal aandrijfschakels
|56
|Inhoud olietank (ml)
|160
|Vibratiewaarde voorste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3
|Vibratiewaarde achterkant handvat (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3,4
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Spanning (V)
|36
|Vermogen per acculading (snedes)
|max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|904 x 217 x 261
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Geleiderail (zaagblad)
- Zaagketting
- Kettingbeschermer
- Automatische kettingsmering
- Kettingrem
- Oliepijl indicator
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Toepassingen
- Ideaal voor terrein- en tuinonderhoud en brandhout verwerking
- Voor opruimwerkzaamheden na een storm en het kappen van kleine tot middelgrote bomen
- Voor onderhoudswerkzaamheden aan bomen en begroeiing in parken en binnensteden.
- Voor houtbewerkingen zoals het op maat of op lengte zagen van balken
- Kan in afgesloten ruimtes worden gebruikt
Accessoires
Reserveonderdelen CS 400/36 Bp
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.