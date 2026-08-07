Uitgerust met een krachtige 2,5 Ah-accu van het 18 V Kärcher Battery Power-accuplatform en de bijbehorende snellader, biedt de draadloze handsproeier ES 1/7 Bp Pack indrukwekkende contactloze desinfectie van kleine oppervlakken en oppervlakken met een looptijd van maximaal 5 uur. Dankzij de slimme elektrostatische oplading van de desinfectieoplossing kan met de handsproeier het desinfectiemiddel RM 735 van Kärcher overal worden aangebracht waar handen en poetsdoeken niet bij kunnen, waardoor een uitgebreide desinfectie wordt gegarandeerd. Achter vaststaande objecten en in hoeken, kieren en spleten: geen enkel gebied is buiten bereik van de sterk hechtende geladen desinfectieoplossing. Dankzij het compacte, praktische ontwerp en het lage gewicht levert de handsproeier ES 1/7 Bp Pack uitstekende resultaten zonder de gebruiker te vermoeien, terwijl hij een zeer laag bedrijfsgeluid heeft van slechts 57 dB(A). Dit maakt het perfect voor gebruik op geluidsgevoelige locaties, zoals ziekenhuizen en scholen of tijdens detailhandelsactiviteiten.