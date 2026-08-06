Hogedrukreiniger HD 10/21-4 S ST Classic
In alle opzichten gemakkelijk te hanteren, zeer krachtig en robuust: de koudwaterhogedrukreiniger HD 10/21-4 S ST Classic voor zwaar continu gebruik.
De stationaire koudwaterhogedrukreiniger HD 10/21-4 S St. Classic combineert op perfecte wijze de eenvoudigste bediening, onderhoud en installatie van zijn stalen frame aan de muur of vloer met de hoogste reinigingsprestaties. Hiervoor ontwikkelt het apparaat bij een motorvermogen van 8 kW een werkdruk van maximaal 210 bar en biedt het een spoelvermogen van 1.000 liter per uur. De eenvoudig instelbare, sterke krukaspomp uitgevoerd met cilinderkop van hoogwaardig messing en de langzaam lopende, 4-polige motor met automatische uitschakeling en lucht- en waterkoeling. Dit alles gemonteerd onder het zeer robuuste stalen frame. Dit garandeert te allen tijde een langdurige, en zeer betrouwbare werking. Bovendien beschermt een eenvoudig te reinigen waterfilter de pomp betrouwbaar tegen vervuiling. Aangevuld met een uitgebreide standaarduitrusting met pistool, lans, 10 meter hogedrukslang en powersproeier - elk met innovatieve EASY!Lock-snelsluitingen voor comfortabel en snel hanteren - is de HD 10/21-4 S Classic de ideale keuze voor zware werkomstandigheden.
Kenmerken en voordelen
Krachtige en robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en zuigers met keramische hulzenHoge prestaties met hoog rendement. Lange levensduur met lage onderhoudskosten. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60°C.
Robuuste, stationaire constructieEen robuust stalen frame beschermt het apparaat tegen beschadigingen. Een robuust stalen buizenframe beschermt alle componenten. Geïntegreerde opbergmogelijkheden voor accessoires.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingenSnelle montage en demontage en eenvoudig wisselen van accessoires. Robuuste en duurzame accessoires. Gemakkelijk te gebruiken
Duidelijk machineconcept
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Druk en waterhoeveelheid kunnen direct op de pomp worden aangepast.
- Het peil en de kwaliteit van de olie zijn eenvoudig af te lezen via het kijkglas en de peilstok.
Langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
- Voor hoge prestaties en lage onderhoudskosten.
- Voor een lange levensduur en betrouwbaarheid.
Intuïtieve bediening en eenvoudig onderhoud
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap worden verwijderd en gereinigd.
- Goede bereikbaarheid voor eenvoudige service en onderhoud.
- Gemakkelijk te gebruiken.
Hoge flexibiliteit
- Het uitgebreide assortiment accessoires maakt ergonomische en economische reinigingsoplossingen op veel gebieden mogelijk.
- Rijke accessoires voor een breed scala aan toepassingen.
- Minimale montage-inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|376 - 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar)
|50 - 210
|Max. druk (bar)
|270
|Vermogen (kW)
|8
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|050
|Waterinlaat
|1″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|50,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|55,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- 4-polige draaistroommotor met lucht- en waterkoeling
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Geïntegreerd waterfijnfilter
- Oliepeilindicator
- Messing waterinlaat
Toepassingen
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en benzinestations
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Reiniging van tractoren, machines en aanbouwdelen in de landbouw
- Hogedrukreiniging van machines en apparaten in de bouw-, agrarische- en gemeentelijke sector
- Voor het reinigen van productie-, opslag- en logistieke hallen en laadruimtes
- Ideaal voor een breed scala aan toepassingen in de transport- en logistieke sector
- industrie
- landbouw
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 10/21-4 S ST Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.