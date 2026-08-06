Hogedrukreiniger HD 10/25-4 S ST Classic
Eenvoudige montage, bediening, onderhoud en de beste reinigingsresultaten: de robuuste, stationaire koudwaterhogedrukreiniger HD 10/25-4 S St Classic.
De stationaire koudwaterhogedrukreiniger HD 10/25-4 S St Classic van Kärcher is ontworpen voor zware toepassingen en overtuigt met de beste reinigingsresultaten, een zeer eenvoudige bediening en een uitstekende uitrusting. Standaard meegeleverd: pistool, lans, 10 meter hogedrukslang en powernozzle – elk inclusief onze innovatieve EASY!Lock-snelkoppeling voor comfortabel en snel gebruik. Het apparaat ontwikkelt een werkdruk tot 250 bar uit een motorvermogen van 8,8 kW en biedt een spoelcapaciteit van 1.000 liter per uur. Binnenin zorgen de eenvoudig in te stellen, krachtige krukaspomp met een cilinderkop van hoogwaardig messing en de langzaam draaiende 4-polige motor met automatische uitschakeling en lucht- en waterkoeling voor een duurzame, langdurige en zeer betrouwbare werking. Bovendien beschermt een eenvoudig te reinigen waterfilter de pomp betrouwbaar tegen verontreinigingen. Routinematige service- en onderhoudswerkzaamheden zijn bij de HD 10/25-4 S St Classic net zo snel uitgevoerd als de montage van het zeer stabiele stalen frame aan de muur of op de vloer.
Kenmerken en voordelen
Krachtige en robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en zuigers met keramische hulzenHoge prestaties met hoog rendement. Lange levensduur met lage onderhoudskosten. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Robuuste, stationaire constructieEen robuust stalen frame beschermt het apparaat tegen beschadigingen. Een robuust stalen buizenframe beschermt alle componenten. Geïntegreerde opbergmogelijkheden voor accessoires.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingenSnelle montage en demontage en eenvoudig wisselen van accessoires. Robuuste en duurzame accessoires. Gemakkelijk te gebruiken
Langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuiger en messing cilinderkop
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
- Voor een lange levensduur en betrouwbaarheid.
- Voor hoge prestaties en lage onderhoudskosten.
Duidelijk machineconcept
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Druk en waterhoeveelheid kunnen direct op de pomp worden aangepast.
- Het peil en de kwaliteit van de olie zijn eenvoudig af te lezen via het kijkglas en de peilstok.
Intuïtieve bediening en eenvoudig onderhoud
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap worden verwijderd en gereinigd.
- Goede bereikbaarheid voor eenvoudige service en onderhoud.
- Gemakkelijk te gebruiken.
Hoge flexibiliteit
- Rijke accessoires voor een breed scala aan toepassingen.
- Het uitgebreide assortiment accessoires maakt ergonomische en economische reinigingsoplossingen op veel gebieden mogelijk.
- Minimale montage-inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|376 - 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar)
|60 - 250
|Max. druk (bar)
|310
|Vermogen (kW)
|8,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|045
|Waterinlaat
|1″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|48,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|54,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- 4-polige draaistroommotor met lucht- en waterkoeling
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Geïntegreerd waterfijnfilter
- Messing waterinlaat
Toepassingen
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en benzinestations
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Reiniging van tractoren, machines en aanbouwdelen in de landbouw
- Hogedrukreiniging van machines en apparaten in de bouw-, agrarische- en gemeentelijke sector
- Voor het reinigen van productie-, opslag- en logistieke hallen en laadruimtes
- Ideaal voor een breed scala aan toepassingen in de transport- en logistieke sector
- industrie
- landbouw
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 10/25-4 S ST Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.