Hogedrukreiniger HD 13/18-4 S ST Classic
Koudwaterhogedrukreiniger HD 13/18-4 S ST Classic ontwikkeld voor zwaar continu gebruik en de beste reinigingsresultaten. Zeer eenvoudige installatie, onderhoud en bediening.
Bijzonder eenvoudig in gebruik, zeer robuust gebouwd en ideaal voor zwaar, stationair, continu gebruik: de koudwaterhogedrukreiniger HD 13/18-4 S ST Classic van Kärcher. Het apparaat ontwikkelt een werkdruk tot 180 bar bij een motorvermogen van 8,8 kW en biedt een spoelvermogen van 1.300 liter per uur. Pistool, lans, 10 meter hogedrukslang en powersproeier worden standaard meegeleverd en zijn ieder voorzien van onze innovatieve EASY!Lock snelsluiting voor comfortabel en snel hanteren. De eenvoudig instelbare, sterke krukaspomp met cilinderkop van hoogwaardig messing en de langzaam lopende 4-polige motor met automatische uitschakeling en lucht- en waterkoeling zorgen voor maximale betrouwbaarheid voor langdurige en langdurige werking. Een eenvoudig te reinigen waterfilter beschermt de pomp effectief tegen vervuiling. Routinematige service- en onderhoudswerkzaamheden aan de HD 13/18-4 S St Classic kunnen net zo snel worden voltooid als het installeren van het zeer stabiele stalen frame aan de muur of vloer.
Kenmerken en voordelen
Krachtige en robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en zuigers met keramische hulzenHoge prestaties met hoog rendement. Lange levensduur met lage onderhoudskosten. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Robuuste, stationaire constructieEen robuust stalen frame beschermt het apparaat tegen beschadigingen. Een robuust stalen buizenframe beschermt alle componenten. Geïntegreerde opbergmogelijkheden voor accessoires.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingenSnelle montage en demontage en eenvoudig wisselen van accessoires. Robuuste en duurzame accessoires. Gemakkelijk te gebruiken
Langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuiger en messing cilinderkop
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
- Voor een lange levensduur en betrouwbaarheid.
- Voor hoge prestaties en lage onderhoudskosten.
Duidelijk machineconcept
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Druk en waterhoeveelheid kunnen direct op de pomp worden aangepast.
- Het peil en de kwaliteit van de olie zijn eenvoudig af te lezen via het kijkglas en de peilstok.
Intuïtieve bediening en eenvoudig onderhoud
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap worden verwijderd en gereinigd.
- Goede bereikbaarheid voor eenvoudige service en onderhoud.
- Gemakkelijk te gebruiken.
Hoge flexibiliteit
- Rijke accessoires voor een breed scala aan toepassingen.
- Het uitgebreide assortiment accessoires maakt ergonomische en economische reinigingsoplossingen op veel gebieden mogelijk.
- Minimale montage-inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|376 - 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|700 - 1300
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar)
|50 - 180
|Max. druk (bar)
|240
|Vermogen (kW)
|8,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|072
|Waterinlaat
|1″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|48,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|54,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- 4-polige draaistroommotor met lucht- en waterkoeling
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Geïntegreerd waterfijnfilter
- Oliepeilindicator
- Messing waterinlaat
Toepassingen
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en kleinere benzinestations
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Reiniging van tractoren, machines en aanbouwdelen in de landbouw
- Hogedrukreiniging van machines en apparaten in de bouw-, agrarische- en gemeentelijke sector
- Voor het reinigen van productie-, opslag- en logistieke hallen en laadruimtes
- Ideaal voor een breed scala aan toepassingen in de transport- en logistieke sector
- industrie
- landbouw
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 13/18-4 S ST Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.