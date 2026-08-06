Hogedrukreiniger HD 17/15-4 S ST Classic
De krachtige HD 17/15-4 S St Classic stationaire koudwater hogedrukreiniger voor intensief continu gebruik en optimale reinigingsresultaten. Eenvoudige installatie, bediening en onderhoud.
Robuust, krachtig, uiterst eenvoudig te bedienen en geschikt voor de zwaarste stationaire toepassingen: de koudwaterhogedrukreiniger HD 17/15-4 S St. Classic van Kärcher produceert met een motorvermogen van 9 kW tot 150 bar werkdruk en levert een debiet van 1700 l/h. De sterke krukaspomp, met hoogwaardige messing cilinderkop en de langzaam draaiende 4-polige motor met automatische uitschakeling en lucht/waterkoeling vormen het kloppende hart van de machine en zorgen voor een consistente en langdurige werking . Bovendien wordt de pomp effectief beschermd tegen vuil door een eenvoudig te reinigen waterfilter. Het pistool, de lans, de hogedrukslang van 10 meter en een powerspuitmond worden standaard meegeleverd – allemaal voorzien van onze innovatieve EASY!Lock-snelkoppeling voor snelheid en gemak. Routinematige service- en onderhoudswerkzaamheden aan de HD 17/15-4 S St Classic kunnen net zo snel worden uitgevoerd als het installeren van het ultrasterke stalen frame aan de muur of vloer.
Kenmerken en voordelen
Krachtige en robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en zuigers met keramische hulzenHoge prestaties met hoog rendement. Lange levensduur met lage onderhoudskosten. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Robuuste, stationaire constructieEen robuust stalen frame beschermt het apparaat tegen beschadigingen. Een robuust stalen buizenframe beschermt alle componenten. Geïntegreerde opbergmogelijkheden voor accessoires.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingenSnelle montage en demontage en eenvoudig wisselen van accessoires. Robuuste en duurzame accessoires. Gemakkelijk te gebruiken
Langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuiger en messing cilinderkop
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
- Voor een lange levensduur en betrouwbaarheid.
- Voor hoge prestaties en lage onderhoudskosten.
Duidelijk machineconcept
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Druk en waterhoeveelheid kunnen direct op de pomp worden aangepast.
- Het peil en de kwaliteit van de olie zijn eenvoudig af te lezen via het kijkglas en de peilstok.
Intuïtieve bediening en eenvoudig onderhoud
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap worden verwijderd en gereinigd.
- Goede bereikbaarheid voor eenvoudige service en onderhoud.
- Gemakkelijk te gebruiken.
Hoge flexibiliteit
- Rijke accessoires voor een breed scala aan toepassingen.
- Het uitgebreide assortiment accessoires maakt ergonomische en economische reinigingsoplossingen op veel gebieden mogelijk.
- Minimale montage-inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|376 - 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|1000 - 1700
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar)
|100 - 150
|Max. druk (bar)
|210
|Vermogen (kW)
|9
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|110
|Waterinlaat
|1″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|61
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|66,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 10, 250 bar
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- 4-polige draaistroommotor met lucht- en waterkoeling
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Geïntegreerd waterfijnfilter
- Oliepeilindicator
- Messing waterinlaat
Toepassingen
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en benzinestations
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Reiniging van tractoren, machines en aanbouwdelen in de landbouw
- Hogedrukreiniging van machines en apparaten in de bouw-, agrarische- en gemeentelijke sector
- Voor het reinigen van productie-, opslag- en logistieke hallen en laadruimtes
- Ideaal voor een breed scala aan toepassingen in de transport- en logistieke sector
- industrie
- landbouw
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 17/15-4 S ST Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.