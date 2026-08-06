Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Ideaal voor waterintensieve reinigingstaken: HD 25/15-4 Cage Plus hogedrukreiniger met 150 bar werkdruk, een wascapaciteit van 2500 l/u en een roestvrijstalen frame.
Kärcher ontwikkelde de HD 25/15-4 Cage Plus koudwaterhogedrukreiniger met krachtstroommotor als mobiel apparaat voor waterintensieve reinigingstaken in de landbouw en bouwsector. Deze machine is uitgerust met een hoogwaardige Kärcher-krukaspomp met een hoge wateropbrengst tot 2.500 l/u voor superieure reinigingsprestaties. Geschikt voor extreme vervuiling in grote stallen of groeves, steenbrekerijen en andere grote terreinen waarop grond- en graafwerken worden uitgevoerd. De machine is voorzien van luchtbanden voor een goede wendbaarheid en eenvoudig gebruik op oneffen oppervlakken. De HD 25/15-4 Cage Plus is ontwikkeld voor dagelijks gebruik in zware omstandigheden. Deze machine biedt superieure prestaties met een aantal bijzondere functies en toebehoren van hoge kwaliteit.
Kenmerken en voordelen
Cage-frameRobuust buizenframe rondom. Met geïntegreerd hijsoog voor hijskraan. Beveiliging van het apparaat tegen beschadiging.
Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheidLekkagebeveiliging en softstarter. Bescherming tegen over- en onderspanning. Bescherming tegen draaien op 2 fasen.
Ontworpen voor de zwaarste gebruiksomstandighedenHoge mobiliteit dankzij de opvouwbare duwbeugel en lekvrije wielen. Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen beschadiging.
Duurzaam en robuust
- Extra grote krukassen en krukstangen met robuuste kogellagers.
- Robuuste messing cilinderkop en keramische zuigers.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 2500
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. druk (bar/MPa)
|190 / 19
|Vermogen (kW)
|13
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|120
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|129
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|957 x 686 x 1080
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Roestvrij stalen spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Hogedrukspuitlans
- Servo-besturing
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid
Videos
Toepassingen
- Intensieve hogedrukreiniging voor extreme vervuiling in de landbouw en bouw
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 25/15-4 Cage Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.