Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus

Ideaal voor waterintensieve reinigingstaken: HD 25/15-4 Cage Plus hogedrukreiniger met 150 bar werkdruk, een wascapaciteit van 2500 l/u en een roestvrijstalen frame.

Kärcher ontwikkelde de HD 25/15-4 Cage Plus koudwaterhogedrukreiniger met krachtstroommotor als mobiel apparaat voor waterintensieve reinigingstaken in de landbouw en bouwsector. Deze machine is uitgerust met een hoogwaardige Kärcher-krukaspomp met een hoge wateropbrengst tot 2.500 l/u voor superieure reinigingsprestaties. Geschikt voor extreme vervuiling in grote stallen of groeves, steenbrekerijen en andere grote terreinen waarop grond- en graafwerken worden uitgevoerd. De machine is voorzien van luchtbanden voor een goede wendbaarheid en eenvoudig gebruik op oneffen oppervlakken. De HD 25/15-4 Cage Plus is ontwikkeld voor dagelijks gebruik in zware omstandigheden. Deze machine biedt superieure prestaties met een aantal bijzondere functies en toebehoren van hoge kwaliteit.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus: Cage-frame
Cage-frame
Robuust buizenframe rondom. Met geïntegreerd hijsoog voor hijskraan. Beveiliging van het apparaat tegen beschadiging.
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus: Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheid
Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheid
Lekkagebeveiliging en softstarter. Bescherming tegen over- en onderspanning. Bescherming tegen draaien op 2 fasen.
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus: Ontworpen voor de zwaarste gebruiksomstandigheden
Ontworpen voor de zwaarste gebruiksomstandigheden
Hoge mobiliteit dankzij de opvouwbare duwbeugel en lekvrije wielen. Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen beschadiging.
Duurzaam en robuust
  • Extra grote krukassen en krukstangen met robuuste kogellagers.
  • Robuuste messing cilinderkop en keramische zuigers.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Wateropbrengst (l/u) 500 - 2500
Watertoevoer temperatuur (°C) 60
werk druk (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. druk (bar/MPa) 190 / 19
Vermogen (kW) 13
Stroomkabel (m) 5
Kleur Antraciet
Gewicht (met accessoires) (kg) 120
Gewicht inclusief verpakking (kg) 129
Afmetingen (L × B × H) (mm) 957 x 686 x 1080

Verpakkingsinhoud

  • Spuitpistool: EASY!Force Advanced
  • Lengte van de hogedrukslang: 15 m
  • Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
  • Roestvrij stalen spuitlans: 1050 mm
  • Powersproeier
  • Vuilfrees
  • Hogedrukspuitlans
  • Servo-besturing

Uitvoering

  • Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
  • Drukschakelaar uitgeschakeld
  • Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Videos
Toepassingen
  • Intensieve hogedrukreiniging voor extreme vervuiling in de landbouw en bouw
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 25/15-4 Cage Plus 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.