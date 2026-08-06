Hogedrukreiniger HD 5/11 Classic

Compacte, robuuste en eenvoudige hogedrukreiniger HD 5/11 E Classic. Met messing cilinderkop en hoogwaardige accessoires.

Deze hogedrukreiniger is een compact apparaat met een 840 mm lange roestvrijstalen lans, dat overtuigt door zijn eenvoudige bediening en hoge robuustheid. Het wordt gebruikt voor het eenvoudig en grondig reinigen van voertuigen, machines en gereedschappen, maar ook van de tuin en het erf. Het heeft een messing cilinderkop en een hoogwaardige stalen weefselslang, waardoor het weinig slijtage vertoont en een lange levensduur heeft. Het automatische drukontlastingssysteem beschermt de onderdelen, verlengt de levensduur en vermindert reparatie- en onderhoudskosten. De geïntegreerde Home-Base dient voor het praktisch opbergen van de sproeiers. Dit uitgebreide totaalpakket wordt gecompleteerd door de EASY!Lock-snelkoppelingen, die een aanzienlijk snellere bediening mogelijk maken in vergelijking met conventionele schroefkoppelingen.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger HD 5/11 Classic: Geringe slijtage en lange levensduur
Geringe slijtage en lange levensduur
Messing cilinderkop van hoge kwaliteit. Roestvrijstalen plunjers met keramische coating. Automatische drukverlaging.
Hogedrukreiniger HD 5/11 Classic: Accessoires van hoge kwaliteit
Accessoires van hoge kwaliteit
840 mm lange roestvrijstalen lans. Robuuste rubberen slang met stalen gaasversterking. Professioneel hogedrukpistool met roestvrijstalen ventiel.
Hogedrukreiniger HD 5/11 Classic: Talrijke opbergmogelijkheden
Talrijke opbergmogelijkheden
Houder voor het opbergen van mondstukken. Geïntegreerde kabelhaken. Lans houder.
GEMAKKELIJK! Sluit de snelle draad af
  • Korte opsteltijden (montage en demontage).
  • Snelle vervanging van accessoires.
  • Intuïtieve bediening.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 200 - 240
Frequentie (Hz) 50
Wateropbrengst (l/u) 500
Watertoevoer temperatuur (°C) 60
werk druk (bar) 110
Max. druk (bar) 160
Vermogen (kW) 2,2
Stroomkabel (m) 5
Mondstukgrootte 036
Waterinlaat 3/4″
Draagbaarheid Verrijdbaar
Kleur Antraciet
Gewicht zonder accessoires (kg) 18
Gewicht inclusief verpakking (kg) 25,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 334 x 366 x 954

Verpakkingsinhoud

  • Powersproeier
  • Spuitlans: 840 mm
  • Lengte van de hogedrukslang: 10 m

Uitvoering

  • Axiaalpomp met 3 zuigers: Met roestvrijstalen zuiger
  • Drukschakelaar uitgeschakeld
Hogedrukreiniger HD 5/11 Classic
Hogedrukreiniger HD 5/11 Classic
Hogedrukreiniger HD 5/11 Classic
Videos
Toepassingen
  • Voor het reinigen van voertuigen
  • Voor het reinigen van machines en gereedschappen (nog op de bouwplaats)
  • Voor het reinigen van erf en tuin (muren, paden, paviljoens)
  • Voor het spontaan reinigen van kleine oppervlakken
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 5/11 Classic 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.