Hogedrukreiniger HD 6/15 M Portable
Onze handige en draagbare koudwater hogedrukreiniger HD 6/15 M Portable met 150 bar werkdruk en 600 l / h waterdebiet is speciaal ontwikkeld voor schilders en gevelreinigers.
Voor de voorbereiding van schilderwerk op gebouwen en in het algemeen voor gevelreiniging gelden speciale wetten bij het werken aan steigers. Veiligheid voor de gebruiker staat hoog in het vaandel, evenals de bediening en niet te vergeten de prestaties van de machine. Onze koudwater hogedrukreiniger HD 6/15 M Portable met 3-zuiger axiaalpomp voor een werkdruk tot 150 bar en een waterdebiet van 600 l / h voldoet aan al deze eisen en is geschikt voor zowel stationair als horizontaal gebruik. Handig en draagbaar, gemonteerd op rubberen voetjes, die voorkomen dat trillingen worden overgebracht op de steiger en spontane bewegingen worden voorkomen. Om de machine, de motor en het elektrisch systeem in een spatwaterdichte behuizing te beschermen, garandeert de automatische drukontlasting een lange levensduur van de hogedrukcomponenten. Het EASY! Force-hogedrukpistool maakt comfortabel werken mogelijk. Het gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul terug te brengen. De EASY! Lock-snelkoppelingen maken een bediening mogelijk die vijf keer sneller is dan conventionele schroefverbindingen, zonder in te boeten op robuustheid of levensduur.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuustEen robuust stalen buizenframe beschermt alle componenten. Het stalen buisframe is ook ideaal voor het eenvoudig bevestigen en vastsjorren van het apparaat in het servicevoertuig. Robuust kunststoffen chassis beschermt de pomp goed tegen beschadiging en vuil.
Apparatuur van hoge kwaliteitAutomatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur. Krachtige, 2-polige of 2-polige, luchtgekoelde elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop.
Gemakkelijk te onderhoudenEenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat. Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen. Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Kracht- en tijdsbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Verhoogde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|560
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Vermogen (kW)
|3,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|28,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|32
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|587 x 320 x 430
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Ideaal voor bouwbedrijven, klusbedrijven, schoonmaakbedrijven en gemeentediensten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 6/15 M Portable
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.