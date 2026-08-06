Hogedrukreiniger HD 7/15 G
Voor maximale mobiliteit en de beste reinigingsresultaten, ook onder de zwaarste omstandigheden: de HD 7/15 G koudwater hogedrukreiniger met benzinemotor en druk van 150 bar uit de serie Gasoline Advanced.
Met de druk van 150 bar van de HD 7/15 G uit de serie Gasoline Advanced realiseert u altijd optimale reinigingsresultaten. De koudwater hogedrukreiniger is uitgerust met een Honda-benzinemotor. U kunt dus onafhankelijk van de stroomvoorziening werken. Bovendien kan deze machine het water voor de reiniging opzuigen uit een vijver of meer. De machine is ontworpen voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden met het uitzonderlijk robuuste stalen onderstel. Daarnaast is de machine verrassend mobiel dankzij het ergonomische frame. Op de lekvrije wielen wordt de hogedrukreiniger ook op lastig terrein makkelijk vervoerd. De pomp wordt goed beschermd door een grote waterfilter en een thermostaatklep. Een beschermende kooiconstructie met hijsogen voor laden op een kraan of een bevestigingsset voor een slanghaspel zijn verkrijgbaar als optie. De opbergruimte voor accessoires direct op de machineonderstreept het gebruiksgemak van de HD 7/15 G.
Kenmerken en voordelen
Maximale onafhankelijkheidUitgerust met betrouwbare Honda- of Yanmar-motoren om te gebruiken daar waar geen externe stroomvoorziening beschikbaar is. Kan water opzuigen – bijvoorbeeld uit een vijver of een meer – om voor de reiniging gebruikt te worden.
Uitstekend bedieningscomfortHet ergonomische frameconcept vergemakkelijkt het vervoer ook op een oneffen ondergrond. Opbergmogelijkheden voor alle toebehoren direct aan het apparaat. Lekbestendige wielen garanderen een langdurig grote mobiliteit.
Grote veelzijdigheidHet optionele Cage-veiligheidsframe met ogen voor verlading per kraan beschermt het apparaat betrouwbaar. Aanbouwset slanghaspel voor een kortere op- en afwindtijd optioneel verkrijgbaar. Draagbare versie met robuust buisframe speciaal voor schilders en stukadoors (HD 728 B).
Ontworpen voor de zwaarste gebruiksomstandigheden
- Zeer robuust basisframe voor dagelijks gebruik onder minder gunstige omstandigheden.
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Thermoventiel ter bescherming van de pomp tegen oververhitting bij gebruik in kringloop.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|650
|werk druk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|210 / 21
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|Waterinlaat
|1″
|Type aandrijving
|Benzine
|Motorenfabrikant
|Honda
|Motortype
|GX 160
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Verrijdbaar
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|39,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|44
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|790 x 608 x 1104
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 6, 250 bar
- Powersproeier
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Toepassingen
- Bouw (gevelreiniging, reinigen van bouwvoertuigen en -gereedschap)
- Landbouw (reinigen van voertuigen en apparatuur of voor gebruik in landbouw)
- Industrie (reinigen van apparatuur)
- Schoonmaakbedrijven (reinigen van bijv. pleinen en garages)
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 7/15 G
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.