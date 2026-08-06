Hogedrukreiniger HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
De HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further is een limited edition zwarte koudwaterhogedrukreiniger, gemaakt van 30% gerecycled plastic¹⁾ en voorzien van exclusieve accessoires: eco!Booster.
De limited edition zwarte HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further hogedrukreiniger, gemaakt van 30% gerecycled plastic¹⁾ en voorzien van exclusieve accessoires, is een compacte, krachtige hogedrukreiniger met een 4-polige, langzaam draaiende draaistroommotor. Het duurzame ontwerp, dat voor 30% uit gerecyclede materialen bestaat, voldoet aan de hoogste ecologische normen en spaart waardevolle grondstoffen. De EPS-vrije, milieuvriendelijke verpakking – gemaakt van golfkarton met honingraatstructuur – biedt robuuste demping en beschermt dankzij de erwtenzetmeelcoating tegen krassen. De automatische, veeraangedreven slanghaspel vereenvoudigt de bediening, bespaart tijd bij het opzetten en verhoogt de operationele veiligheid. De uitschuifbare duwbeugel en geïntegreerde opbergmogelijkheden zorgen voor een hoge draagbaarheid en compacte opslag. De krachtige 3-zuiger axiaalpomp met messing cilinderkop en automatische drukontlasting garandeert een lange levensduur. Accessoires zijn onder andere 1 liter RM 82N met schuimlans, een led-sproeierverlichting en de eco! booster. De geïntegreerde EASY!Lock TR20-houder biedt ruimte voor accessoires. Directe toegang tot de pomp en de elektrische kastvereenvoudigt onderhoud en service.
Kenmerken en voordelen
Automatische, veeraangedreven slanghaspelMaximaal comfort bij het hanteren van de hogedrukslang. Maakt korte insteltijden mogelijk dankzij snel op- en afrollen. Voorkomt struikelgevaar en verhoogt zo de bedrijfsveiligheid.
Accessoires van hoge kwaliteit1 liter RM 82N reinigingsmiddel en schuimlans. eco!Booster voor snelle en milde reiniging. Spuitmondverlichting voor slechte lichtomstandigheden.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 30% gerecycled kunststof¹⁾. Verpakking zonder EPS: biedt robuuste, milieuvriendelijke demping dankzij golfkarton met honingraatstructuur en beschermt gevoelige oppervlakken dankzij de krasbestendige coating van erwtenzetmeel. eco!Booster verhoogt de reinigingsprestaties en bespaart tegelijkertijd water en energie.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Directe en gebruiksvriendelijke toegang tot de pomp.
- Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
- Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
Grote mobiliteit
- Compacte machine met beperkte ruimtebehoefte dankzij de met één druk op de knop inklapbare duwbeugel.
- Moeiteloos op te bergen in servicevoertuigen.
- Ingebouwde bergruimtes maken montagetijden korter.
Intelligente opberging van toebehoren
- Houder voor bevestiging van schuimlans met tank.
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct aan het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|380 - 760
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Vermogen (kW)
|4,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|49,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|53,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 966
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
- eco!Booster
- Servo-besturing
- Snelle koppeling
- Schuimlans
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Flex
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- ANTI!Twist
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Ideaal voor de reiniging van voertuigen en voor toepassingen in de bouw, transport en industrie
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.