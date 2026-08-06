Hogedrukreiniger HD 8/18-4 MXA Plus Agri
Uitstekende prestatiegegevens (760 l watervolume per uur bij 180 bar werkdruk) en een handige slanghaspel maken de HD 8/18-4 MXA Plus uniek bij dagelijks commercieel gebruik.
Onze compacte, mobiele, onverwarmde HD 8/18-4 MXA Plus hogedrukreiniger met 4-polige, langzaam draaiende draaistroommotor overtuigt met een uitgebreide uitrusting, een servicevriendelijk ontwerp en een hoge gebruiksflexibiliteit. Een geïntegreerde slanghaspel maakt het hanteren van de hogedrukslang oneindig eenvoudiger en de nieuw ontwikkelde robuuste 3-plunjer axiaalpomp met messing cilinderkop verhoogt de reinigingsprestaties en energie-efficiëntie met maar liefst 20% en garandeert tegelijkertijd een lange levensduur. De hoogwaardige componenten worden beschermd door een automatische drukontlasting en een groot waterfilter. Innovatieve oplossingen zorgen ervoor dat u moeiteloos kunt werken en tijd bespaart bij het aan- en afkoppelen: het EASY!Force hogedrukpistool benut de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, terwijl de EASY!Lock snelkoppelingen een vijf keer snellere bediening mogelijk maken dan conventionele schroefverbindingen, zonder in te leveren op robuustheid of duurzaamheid. Dankzij slimme oplossingen kunnen accessoires, tot en met de optionele bekerschuimlans, direct op het apparaat worden opgeborgen voor veilig transport.
Kenmerken en voordelen
Veer-aangedreven automatische slanghaspel
- Maximaal comfort bij het hanteren van de hogedrukslang.
- Maakt korte insteltijden mogelijk dankzij snel op- en afrollen.
- Voorkomt struikelgevaar en verhoogt zo de bedrijfsveiligheid.
Extra standaard
- Vergroot het grondoppervlak van het apparaat.
- Verhoogt de kantelveiligheid bij staande werking
Intelligente opberging van toebehoren
- Houder voor bevestiging van schuimlans met tank.
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct aan het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Grote mobiliteit
- Met één druk op de knop schuift u de duwbeugel in waarna het apparaat veel minder plaats inneemt.
- Kan moeiteloos in servicevoertuigen worden vervoerd.
- Ingebouwde bergruimtes maken montagetijden korter.
Gemakkelijk te onderhouden
- Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
- Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Kracht- en tijdsbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Verhoogde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|380 - 760
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. druk (bar/MPa)
|270 / 27
|Vermogen (kW)
|4,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|46,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|50,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Servo-besturing
- Snelle koppeling
- Schuimlans
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Flex
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- ANTI!Twist
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 8/18-4 MXA Plus Agri
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.