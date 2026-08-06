Hogedrukreiniger HD 9/20-4 S ST Classic
Net zo robuust als krachtig: de stationaire koudwaterhogedrukreiniger HD 9/20-4 S St Classic voor zware reinigingsklussen. Zeer eenvoudige en moeiteloze montage, bediening en onderhoud.
De HD 9/20-4 S St Classic koudwater hogedrukreiniger is ontworpen voor continu, duurzaam en zeer betrouwbaar gebruik onder zware werkomstandigheden. Het stationaire en zeer robuuste apparaat is uitgerust met een eenvoudig in te stellen, krachtige krukaspomp en een langzaam draaiende 4-polige motor met automatische uitschakeling en lucht- en waterkoeling. Terwijl de pomp effectief wordt beschermd door een geïntegreerd en eenvoudig te reinigen waterfilter, spreekt ook de overige standaarduitrusting voor zich, want ook het pistool, de lans, de 10 meter hogedrukslang en de powernozzle zijn al bij de levering inbegrepen. Voor een bijzonder snelle en comfortabele bediening zijn deze bovendien uitgerust met onze innovatieve EASY!Lock-snelkoppelingen. Voor de beste reinigingsprestaties ontwikkelt het apparaat met een motorvermogen van 7 kW een werkdruk tot 200 bar en haalt daarmee een spoelcapaciteit van 900 liter per uur. Bovendien zijn service- en onderhoudswerkzaamheden aan de HD 9/20-4 S St Classic net zo snel uitgevoerd als de montage van het zeer stabiele stalen frame aan de muur of op de vloer.
Kenmerken en voordelen
Krachtige en robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en zuigers met keramische hulzenHoge prestaties met hoog rendement. Lange levensduur met lage onderhoudskosten. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Robuuste, stationaire constructieEen robuust stalen frame beschermt het apparaat tegen beschadigingen. Duurzaam, robuust en daardoor zeer zuinig apparaat. Het stabiele buizenframe beschermt de machine bij langdurig zwaar gebruik
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingenRobuuste en duurzame accessoires. Snelle montage en demontage en eenvoudig wisselen van accessoires. Gemakkelijk te gebruiken
Duidelijk machineconcept
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Druk en waterhoeveelheid kunnen direct op de pomp worden aangepast.
- Het peil en de kwaliteit van de olie zijn eenvoudig af te lezen via het kijkglas en de peilstok.
Langzaam lopende 4-polige motor met water- en luchtkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuiger en messing cilinderkop
- Combineert efficiënte waterkoeling met robuuste luchtkoeling voor maximale koelprestaties, zelfs bij fluctuerende omgevings- of watertemperaturen.
- Voor een lange levensduur en betrouwbaarheid.
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
Intuïtieve bediening en eenvoudig onderhoud
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap worden verwijderd en gereinigd.
- Gemakkelijk te gebruiken.
- Goede bereikbaarheid voor eenvoudige service en onderhoud.
Hoge flexibiliteit
- Het uitgebreide assortiment accessoires maakt ergonomische en economische reinigingsoplossingen op veel gebieden mogelijk.
- Rijke accessoires voor een breed scala aan toepassingen.
- Minimale montage-inspanning.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|376 - 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|450 - 900
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar)
|50 - 200
|Max. druk (bar)
|260
|Vermogen (kW)
|7
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|047
|Waterinlaat
|1″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|49,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|55,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- 4-polige draaistroommotor met lucht- en waterkoeling
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Geïntegreerd waterfijnfilter
- Oliepeilindicator
- Messing waterinlaat
Toepassingen
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en benzinestations
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Reiniging van tractoren, machines en aanbouwdelen in de landbouw
- Hogedrukreiniging van machines en apparaten in de bouw-, agrarische- en gemeentelijke sector
- Voor het reinigen van productie-, opslag- en logistieke hallen en laadruimtes
- Ideaal voor een breed scala aan toepassingen in de transport- en logistieke sector
- industrie
- landbouw
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 9/20-4 S ST Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.