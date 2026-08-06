Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA

De superheetwaterhogedrukreiniger scoort met zijn hoge capaciteit en geavanceerde functies zoals de automatische slanghaspel met 20 m Ultra Guard HD-slang.

Voor tot 50 procent snellere insteltijden en zeer ergonomisch werken: De warmwaterhogedrukreiniger HDS 12/18-4 SXA uit de superklasse van Kärcher heeft een geïntegreerde automatische slanghaspel inclusief Ultra Guard-HD slang. Dankzij deze oplossing kan de 20 meter lange, met teflon beklede slang onder een hoek van maximaal 45° worden opgerold en afgerold. Een langzaam draaiende, watergekoelde, 4-polige elektromotor en de robuuste axiale pomp met 3 zuigers en keramische zuigers zorgen voor een betrouwbare en veilige werking. Daarnaast zorgen het zuinige eco-efficiëntieniveau en de geoptimaliseerde brandertechnologie voor maximale zuinigheid. Dankzij de intuïtieve éénknopsbediening en het energiebesparende EASY!Force Advanced HD-pistool met een 1050 mm lange straalbuis, servobesturing en gepatenteerde sproeitechnologie biedt de HDS 12/18-4 SXA ook maximale gebruiksvriendelijkheid. Een slim mobiliteitsconcept, 2 reinigingsmiddeltanks met nauwkeurige dosering, ontkalkingsopties, bewezen veiligheidstechnologie, hoog onderhoudsgemak en ergonomische accessoireopberging maken het uitgebreide totaalpakket van het apparaat compleet.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA: Automatische slanghaspel
Automatische slanghaspel
Maakt meer dan 50% kortere insteltijden mogelijk. Maakt op- en afrollen onder een hoek tot 45° mogelijk, zelfs onder druk.
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA: Hoge rendabiliteit
Hoge rendabiliteit
In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming. Door de brandercycli optimaal af te stemmen, wordt het brandstofverbruik met 20% verminderd ten opzichte van vollastbedrijf.
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA: Hoogste efficiëntie
Hoogste efficiëntie
Beproefde en uiterst efficiënte brandertechniek “made in Germany”. 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp Watergekoelde motor voor hoge prestaties en een lange levensduur.
Uitgebreid assortiment accessoires met EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkrachten.
  • Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool.
  • Draaibare 1050 mm roestvrijstalen lans.
Bedrijfszekerheid
  • Eenvoudig toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen deeltjes in het water.
  • Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
  • Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Uitgebreide opbergmogelijkheden voor accessoires direct op het apparaat
  • Het volledige toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn 2 ophanghaken beschikbaar.
  • Ruim opbergvak voor bijvoorbeeld reinigingsmiddelen, handschoenen of gereedschap.
Dosering wasmiddel
  • Gemakkelijk omschakelen tussen reinigingsmiddelentank 1 en 2.
  • Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
  • Exact werkend doseerventiel garandeert laag verbruik.
Mobiliteitsconcept
  • Joggerprincipe met grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
  • Geïntegreerde kantelmodule voor comfortabel vervoer over ongelijk terrein.
  • Duwhandgrepen voor gemakkelijk transport en wendbaarheid.
Eenvoudige bediening
  • Traploze regeling van de waterdruk/het debiet bij de pomp.
  • Eenvoudige en intuïtieve bediening met 1 knop.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Wateropbrengst (l/u) 500 - 1200
werk druk (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatuur (°C) min. 80 - max. 155
Verbruik stookolie vollast (kg/u) 7,7
Verbruik stookolie eco!efficiency (g/h) 6,1
Vermogen (kW) 8
Stroomkabel (m) 5
Brandstoftank (l) 25
Gewicht (met accessoires) (kg) 198
Gewicht inclusief verpakking (kg) 210,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1330 x 750 x 1210

Verpakkingsinhoud

  • Spuitpistool: EASY!Force Advanced
  • Lengte van de hogedrukslang: 20 m
  • Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
  • Spuitlans: 1050 mm
  • Powersproeier
  • Servo-besturing

Uitvoering

  • Geïntegreerde automatische slanghaspel
  • Drukschakelaar uitgeschakeld
  • Optie voor het gebruik met een 2-voudige lans
  • Krachtstroomstekker (3-fasen)
  • Softdempingssysteem (SDS)
  • 2 reinigingsmiddelentanks
  • Droogloopbeveiliging
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
Videos
Toepassingen
  • Voertuigenreiniging
  • Reiniging van uitrusting en machines
  • Reiniging van de werkplaats
  • Reiniging van buitenterreinen
  • Reiniging van tankstations
  • Gevelreiniging
  • Reiniging van zwembaden
  • Reiniging van sportfaciliteiten
  • Reiniging tijdens het productieproces
  • Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 12/18-4SXA 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.