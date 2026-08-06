Hogedrukreiniger HDS 12/18-4SXA
De superheetwaterhogedrukreiniger scoort met zijn hoge capaciteit en geavanceerde functies zoals de automatische slanghaspel met 20 m Ultra Guard HD-slang.
Voor tot 50 procent snellere insteltijden en zeer ergonomisch werken: De warmwaterhogedrukreiniger HDS 12/18-4 SXA uit de superklasse van Kärcher heeft een geïntegreerde automatische slanghaspel inclusief Ultra Guard-HD slang. Dankzij deze oplossing kan de 20 meter lange, met teflon beklede slang onder een hoek van maximaal 45° worden opgerold en afgerold. Een langzaam draaiende, watergekoelde, 4-polige elektromotor en de robuuste axiale pomp met 3 zuigers en keramische zuigers zorgen voor een betrouwbare en veilige werking. Daarnaast zorgen het zuinige eco-efficiëntieniveau en de geoptimaliseerde brandertechnologie voor maximale zuinigheid. Dankzij de intuïtieve éénknopsbediening en het energiebesparende EASY!Force Advanced HD-pistool met een 1050 mm lange straalbuis, servobesturing en gepatenteerde sproeitechnologie biedt de HDS 12/18-4 SXA ook maximale gebruiksvriendelijkheid. Een slim mobiliteitsconcept, 2 reinigingsmiddeltanks met nauwkeurige dosering, ontkalkingsopties, bewezen veiligheidstechnologie, hoog onderhoudsgemak en ergonomische accessoireopberging maken het uitgebreide totaalpakket van het apparaat compleet.
Kenmerken en voordelen
Automatische slanghaspelMaakt meer dan 50% kortere insteltijden mogelijk. Maakt op- en afrollen onder een hoek tot 45° mogelijk, zelfs onder druk.
Hoge rendabiliteitIn de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming. Door de brandercycli optimaal af te stemmen, wordt het brandstofverbruik met 20% verminderd ten opzichte van vollastbedrijf.
Hoogste efficiëntieBeproefde en uiterst efficiënte brandertechniek “made in Germany”. 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp Watergekoelde motor voor hoge prestaties en een lange levensduur.
Uitgebreid assortiment accessoires met EASY!Lock
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkrachten.
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool.
- Draaibare 1050 mm roestvrijstalen lans.
Bedrijfszekerheid
- Eenvoudig toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen deeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Uitgebreide opbergmogelijkheden voor accessoires direct op het apparaat
- Het volledige toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn 2 ophanghaken beschikbaar.
- Ruim opbergvak voor bijvoorbeeld reinigingsmiddelen, handschoenen of gereedschap.
Dosering wasmiddel
- Gemakkelijk omschakelen tussen reinigingsmiddelentank 1 en 2.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
- Exact werkend doseerventiel garandeert laag verbruik.
Mobiliteitsconcept
- Joggerprincipe met grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor comfortabel vervoer over ongelijk terrein.
- Duwhandgrepen voor gemakkelijk transport en wendbaarheid.
Eenvoudige bediening
- Traploze regeling van de waterdruk/het debiet bij de pomp.
- Eenvoudige en intuïtieve bediening met 1 knop.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1200
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatuur (°C)
|min. 80 - max. 155
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|7,7
|Verbruik stookolie eco!efficiency (g/h)
|6,1
|Vermogen (kW)
|8
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|25
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|198
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|210,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 20 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo-besturing
Uitvoering
- Geïntegreerde automatische slanghaspel
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Optie voor het gebruik met een 2-voudige lans
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
- Softdempingssysteem (SDS)
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Droogloopbeveiliging
Videos
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 12/18-4SXA
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.