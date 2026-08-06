Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Superklasse warmwaterhogedrukreiniger: standaard met automatische slanghaspel, inclusief 20 m Ultra Guard HD-slang met tefloncoating en 2 reinigingsmiddelentanks.
Extreem krachtig, extreem goed uitgerust, extreem gebruiksvriendelijk - de HDS 13/20-4 SXA warmwaterhogedrukreiniger met automatische slanghaspel en geïntegreerde Ultra Guard HD-slang. Met de slanghaspel kan de 20 meter lange, met teflon beklede slang onder een hoek van maximaal 45° worden opgerold en uitgerold en kan de gebruikelijke insteltijd met ongeveer de helft worden teruggebracht. Hoogwaardige componenten zoals de watergekoelde 4-polige elektromotor, de robuuste axiale 3-pistonpomp met keramische zuiger, de geoptimaliseerde brandertechnologie en het zuinige eco!-rendementsniveau zorgen voor maximale duurzaamheid en zuinigheid. Dankzij het energiebesparende EASY!Force Advanced HD-pistool met servobesturing en 1050 millimeter jetpijp met gepatenteerde nozzle-technologie, scoort het apparaat ook punten met zijn gebruiksvriendelijke ergonomie voor werken zonder vermoeidheid. De HDS 13/20-4 SXA kan intuïtief worden bediend met slechts één knop, is zeer onderhoudsvriendelijk en is uitgerust met doordachte veiligheidscomponenten en praktische opbergmogelijkheden voor accessoires.
Kenmerken en voordelen
Automatische slanghaspel
- Maakt meer dan 50% kortere insteltijden mogelijk.
- Maakt op- en afrollen onder een hoek tot 45° mogelijk, zelfs onder druk.
Uitgebreid assortiment accessoires met EASY!Lock
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkrachten.
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool.
- Draaibare 1050 mm roestvrijstalen lans.
Hoge rendabiliteit
- In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.
- Door de brandercycli optimaal af te stemmen, wordt het brandstofverbruik met 20% verminderd ten opzichte van vollastbedrijf.
Hoogste efficiëntie
- Beproefde en uiterst efficiënte brandertechniek “made in Germany”.
- 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp
- Watergekoelde motor voor hoge prestaties en een lange levensduur.
Bedrijfszekerheid
- Eenvoudig toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen deeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Uitgebreide opbergmogelijkheden voor accessoires direct op het apparaat
- Het volledige toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn 2 ophanghaken beschikbaar.
- Ruim opbergvak voor bijvoorbeeld reinigingsmiddelen, handschoenen of gereedschap.
Dosering wasmiddel
- Gemakkelijk omschakelen tussen reinigingsmiddelentank 1 en 2.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
- Exact werkend doseerventiel garandeert laag verbruik.
Mobiliteitsconcept
- Joggerprincipe met grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor comfortabel vervoer over ongelijk terrein.
- Duwhandgrepen voor gemakkelijk transport en wendbaarheid.
Eenvoudige bediening
- Traploze regeling van de waterdruk/het debiet bij de pomp.
- Eenvoudige en intuïtieve bediening met 1 knop.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|600 - 1300
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatuur (°C)
|min. 80 - max. 155
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|9,5
|Verbruik stookolie eco!efficiency (kg/u)
|7,6
|Vermogen (kW)
|9,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|1″
|Brandstoftank (l)
|25
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|198
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|210,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 20 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo-besturing
Uitvoering
- Geïntegreerde automatische slanghaspel
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Optie voor het gebruik met een 2-voudige lans
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
- Softdempingssysteem (SDS)
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Droogloopbeveiliging
Videos
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 13/20-4 SXA
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.