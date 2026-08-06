Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA

Superklasse warmwaterhogedrukreiniger: standaard met automatische slanghaspel, inclusief 20 m Ultra Guard HD-slang met tefloncoating en 2 reinigingsmiddelentanks.

Extreem krachtig, extreem goed uitgerust, extreem gebruiksvriendelijk - de HDS 13/20-4 SXA warmwaterhogedrukreiniger met automatische slanghaspel en geïntegreerde Ultra Guard HD-slang. Met de slanghaspel kan de 20 meter lange, met teflon beklede slang onder een hoek van maximaal 45° worden opgerold en uitgerold en kan de gebruikelijke insteltijd met ongeveer de helft worden teruggebracht. Hoogwaardige componenten zoals de watergekoelde 4-polige elektromotor, de robuuste axiale 3-pistonpomp met keramische zuiger, de geoptimaliseerde brandertechnologie en het zuinige eco!-rendementsniveau zorgen voor maximale duurzaamheid en zuinigheid. Dankzij het energiebesparende EASY!Force Advanced HD-pistool met servobesturing en 1050 millimeter jetpijp met gepatenteerde nozzle-technologie, scoort het apparaat ook punten met zijn gebruiksvriendelijke ergonomie voor werken zonder vermoeidheid. De HDS 13/20-4 SXA kan intuïtief worden bediend met slechts één knop, is zeer onderhoudsvriendelijk en is uitgerust met doordachte veiligheidscomponenten en praktische opbergmogelijkheden voor accessoires.

Kenmerken en voordelen
Automatische slanghaspel
  • Maakt meer dan 50% kortere insteltijden mogelijk.
  • Maakt op- en afrollen onder een hoek tot 45° mogelijk, zelfs onder druk.
Uitgebreid assortiment accessoires met EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkrachten.
  • Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool.
  • Draaibare 1050 mm roestvrijstalen lans.
Hoge rendabiliteit
  • In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.
  • Door de brandercycli optimaal af te stemmen, wordt het brandstofverbruik met 20% verminderd ten opzichte van vollastbedrijf.
Hoogste efficiëntie
  • Beproefde en uiterst efficiënte brandertechniek “made in Germany”.
  • 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp
  • Watergekoelde motor voor hoge prestaties en een lange levensduur.
Bedrijfszekerheid
  • Eenvoudig toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen deeltjes in het water.
  • Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
  • Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Uitgebreide opbergmogelijkheden voor accessoires direct op het apparaat
  • Het volledige toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn 2 ophanghaken beschikbaar.
  • Ruim opbergvak voor bijvoorbeeld reinigingsmiddelen, handschoenen of gereedschap.
Dosering wasmiddel
  • Gemakkelijk omschakelen tussen reinigingsmiddelentank 1 en 2.
  • Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
  • Exact werkend doseerventiel garandeert laag verbruik.
Mobiliteitsconcept
  • Joggerprincipe met grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
  • Geïntegreerde kantelmodule voor comfortabel vervoer over ongelijk terrein.
  • Duwhandgrepen voor gemakkelijk transport en wendbaarheid.
Eenvoudige bediening
  • Traploze regeling van de waterdruk/het debiet bij de pomp.
  • Eenvoudige en intuïtieve bediening met 1 knop.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Wateropbrengst (l/u) 600 - 1300
werk druk (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatuur (°C) min. 80 - max. 155
Verbruik stookolie vollast (kg/u) 9,5
Verbruik stookolie eco!efficiency (kg/u) 7,6
Vermogen (kW) 9,5
Stroomkabel (m) 5
Waterinlaat 1″
Brandstoftank (l) 25
Gewicht (met accessoires) (kg) 198
Gewicht inclusief verpakking (kg) 210,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1330 x 750 x 1210

Verpakkingsinhoud

  • Spuitpistool: EASY!Force Advanced
  • Lengte van de hogedrukslang: 20 m
  • Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
  • Spuitlans: 1050 mm
  • Powersproeier
  • Servo-besturing

Uitvoering

  • Geïntegreerde automatische slanghaspel
  • Drukschakelaar uitgeschakeld
  • Optie voor het gebruik met een 2-voudige lans
  • Krachtstroomstekker (3-fasen)
  • Softdempingssysteem (SDS)
  • 2 reinigingsmiddelentanks
  • Droogloopbeveiliging
Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Videos
Toepassingen
  • Voertuigenreiniging
  • Reiniging van uitrusting en machines
  • Reiniging van de werkplaats
  • Reiniging van buitenterreinen
  • Reiniging van tankstations
  • Gevelreiniging
  • Reiniging van zwembaden
  • Reiniging van sportfaciliteiten
  • Reiniging tijdens het productieproces
  • Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 13/20-4 SXA 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.